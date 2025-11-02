Подробностями Мирешкин поделился в новом интервью, которое вышло на ютуб-канале "Характер", передает 24 Канал. Даниил признался, что до службы хорошо общался с Тарасом. Актеры, в частности, вместе снимались в фильме "Черный ворон".

Даниил вспомнил, что однажды Тарас обратился к нему с просьбой. Цимбалюк сказал, что театру, где он играет, нужно опубликовать информацию, кому из военных они помогают.

Цимбалюк отправил спортивное питание взводу Мирешкина, а военный записал благодарность.

Но только потом я понял, что странная формулировка вопроса. Если вы помогали военным – обычно есть фидбек. А тут он зацепился именно по поводу того, что ему нужно обратное видео. Тогда я не обратил на это внимание, а потом, когда узнал еще одну историю,

– рассказал Даниил Мирешкин.

Даниил вспомнил событие, которое организовывала их общая с Тарасом знакомая – актриса и волонтер. Женщина позвонила Евгению Олейнику – продюсеру театра, где работает Цимбалюк, и попросила, чтобы актеры приехали и сыграли благотворительный спектакль.

Он ответил: "Цена вопроса?" Она говорит: "Ну, это благотворительный спектакль. Мы все деньги отправляем на сбор", но получает ответ: "Перестаньте, вы же точно что-то себе оставляете. Мы так не работаем, мне надо артистам деньги платить". Когда я узнал об этой истории, меня реально телипало,

– признался Мирешкин.

Из-за этого Даниил записал эмоциональное видео, в котором осудил Тараса за роль "азовца". Соответствующий ролик военный опубликовал в своем инстаграме. После этого Цимбалюк обиделся на коллегу.

Актерам можно играть военных, а Тарасу Цимбалюку – нет. Вопрос не в том, что он актер, а вопрос в репутации. Не может человек с такой репутацией играть военного. Безусловно, это правда, я бы мечтал жить, как Тарас Цимбалюк. Ну, просто кайфовать, рекламные интеграции, но мы не можем себе сейчас этого позволить,

– отметил военный.

Мирешкин поделился, что после конфликта Цимбалюк перечислил на его сбор немаленькую сумму. Однако Даниилу сложно сказать, была ли это попытка уладить ситуацию, или искренний донат.

Ранее актерская среда была оторвана от шоубизнеса как такового, а сейчас артисты стали вовлекаться в шоубизнес. И Тарас, по факту, самая заметная персона в этом, а значит должен быть самым ответственным, по моему мнению. Я ему об этом и сказал. Он ответил: "Может, если бы я был там, я бы тоже так думал",

– рассказал Мирешкин.

