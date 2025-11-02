Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Характер". Мирешкину и Даниловой не удалось побороть кризис в браке.

С войной ко мне и, я так чувствую, что к жене также пришло осознание не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают. Потому что жизнь одна и она идет. Мне кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее отдельно, чем вместе. Пара должна усиливать и улучшать друг друга. В нашем случае, мне кажется, что это не так,

– сказал Даниил Мирешкин.

В то же время актер отметил, что Ксения поддерживает его во многих вопросах. Даниил надеется, что им и в дальнейшем удастся поддерживать дружеские отношения, в том числе и ради общей дочери Василисы.

Мы уважаем друг друга, и это самый важный, наверное, аспект. А что стало ключевым моментом (развода – 24 Канал) я не могу сказать. Оно все наслаивалось,

– добавил актер.

Некоторое время супруги считали, что развод "не ко времени", но теперь поняли, что это необходимо сделать. Ксения и Даниил пока не рассказали дочери о решении расторгнуть брак.

Мне очень страшно это обсуждать. Она у меня такая взрослая, она так часто ставит меня в тупик своими вопросами, что я не знаю, как к этому подойти,

– признался Мирешкин.

Возможно, экс-влюбленные обратятся за помощью к психологу.

Интервью с Даниилом Мирешкиным: смотрите видео онлайн

Заметим, что весной в интервью OBOZ.UA Даниил Мирешкин рассказывал о кризисе в браке с Ксенией Даниловой. Актер отметил, что, в частности, война повлияла на их отношения.

Кто такой Даниил Мирешкин?