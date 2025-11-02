Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Характер". Мирешкину и Даниловой не удалось побороть кризис в браке.
С войной ко мне и, я так чувствую, что к жене также пришло осознание не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают. Потому что жизнь одна и она идет. Мне кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее отдельно, чем вместе. Пара должна усиливать и улучшать друг друга. В нашем случае, мне кажется, что это не так,
– сказал Даниил Мирешкин.
В то же время актер отметил, что Ксения поддерживает его во многих вопросах. Даниил надеется, что им и в дальнейшем удастся поддерживать дружеские отношения, в том числе и ради общей дочери Василисы.
Мы уважаем друг друга, и это самый важный, наверное, аспект. А что стало ключевым моментом (развода – 24 Канал) я не могу сказать. Оно все наслаивалось,
– добавил актер.
Некоторое время супруги считали, что развод "не ко времени", но теперь поняли, что это необходимо сделать. Ксения и Даниил пока не рассказали дочери о решении расторгнуть брак.
Мне очень страшно это обсуждать. Она у меня такая взрослая, она так часто ставит меня в тупик своими вопросами, что я не знаю, как к этому подойти,
– признался Мирешкин.
Возможно, экс-влюбленные обратятся за помощью к психологу.
Интервью с Даниилом Мирешкиным: смотрите видео онлайн
Заметим, что весной в интервью OBOZ.UA Даниил Мирешкин рассказывал о кризисе в браке с Ксенией Даниловой. Актер отметил, что, в частности, война повлияла на их отношения.
Кто такой Даниил Мирешкин?
Даниил Мирешкин родился в Константиновке Донецкой области, позже семья переехала в Феодосию.
После школы парень поступил в Киевский театральный университет имени Ивана Карпенко-Карого.
Актер дебютировал в кино в 2012 году. Он сыграл второстепенную роль в криминальном сериале "Порох и дробь".
Даниил известен по роли Кузьмы в фильме "Черный ворон".
Осенью 2022 года Мирешкин мобилизовался в "Азов".