Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Характер". Мірешкіну та Даниловій не вдалося побороти кризу у шлюбі.
З війною до мене і, я так відчуваю, що до дружини також прийшло усвідомлення не миритися з тими речами, які тебе не влаштовують. Бо життя одне та воно йде. Мені здається, що ми щасливіші, спокійніші, добріші, сильніші окремо, ніж разом. Пара має підсилювати й покращувати одне одного. У нашому випадку, мені здається, що це не так,
– сказав Данііл Мірешкін.
Водночас актор зазначив, що Ксенія підтримує його у багатьох питаннях. Данііл сподівається, що їм і надалі вдасться підтримувати дружні стосунки, зокрема й заради спільної доньки Василіси.
Ми поважаємо одне одного, і це найважливіший, напевно, аспект. А що стало ключовим моментом (розлучення – 24 Канал) я не можу сказати. Воно все нашаровувалося,
– додав актор.
Певний час подружжя вважало, що розлучення "не на часі", але тепер зрозуміло, що це необхідно зробити. Ксенія і Данііл наразі не розповіли доньці про рішення розірвати шлюб.
Мені дуже страшно це обговорювати. Вона в мене така доросла, вона так часто ставить мене у глухий кут своїми питаннями, що я не знаю, як до цього підійти,
– зізнався Мірешкін.
Можливо, ексзакохані звернуться за допомогою до психолога.
Інтерв'ю з Даніілом Мірешкіним: дивіться відео онлайн
Зауважимо, що навесні в інтерв'ю OBOZ.UA Данііл Мірешкін розповідав про кризу у шлюбі з Ксенією Даниловою. Актор наголосив, що, зокрема, війна вплинула на їхні стосунки.
Хто такий Данііл Мірешкін?
Данііл Мірешкін народився у Костянтинівці Донецької області, пізніше сім'я переїхала до Феодосії.
Після школи хлопець виступив до Київського театрального університету імені Івана Карпенка-Карого.
Актор дебютував у кіно у 2012 році. Він зіграв другорядну роль в кримінальному серіалі "Порох і дріб".
Данііл відомий за роллю Кузьми у фільмі "Чорний ворон".
Восени 2022 року Мірешкін мобілізувався до "Азову".