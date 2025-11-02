Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Характер". Мірешкіну та Даниловій не вдалося побороти кризу у шлюбі.

З війною до мене і, я так відчуваю, що до дружини також прийшло усвідомлення не миритися з тими речами, які тебе не влаштовують. Бо життя одне та воно йде. Мені здається, що ми щасливіші, спокійніші, добріші, сильніші окремо, ніж разом. Пара має підсилювати й покращувати одне одного. У нашому випадку, мені здається, що це не так,

– сказав Данііл Мірешкін.

Водночас актор зазначив, що Ксенія підтримує його у багатьох питаннях. Данііл сподівається, що їм і надалі вдасться підтримувати дружні стосунки, зокрема й заради спільної доньки Василіси.

Ми поважаємо одне одного, і це найважливіший, напевно, аспект. А що стало ключовим моментом (розлучення – 24 Канал) я не можу сказати. Воно все нашаровувалося,

– додав актор.

Певний час подружжя вважало, що розлучення "не на часі", але тепер зрозуміло, що це необхідно зробити. Ксенія і Данііл наразі не розповіли доньці про рішення розірвати шлюб.

Мені дуже страшно це обговорювати. Вона в мене така доросла, вона так часто ставить мене у глухий кут своїми питаннями, що я не знаю, як до цього підійти,

– зізнався Мірешкін.

Можливо, ексзакохані звернуться за допомогою до психолога.

Інтерв'ю з Даніілом Мірешкіним: дивіться відео онлайн

Зауважимо, що навесні в інтерв'ю OBOZ.UA Данііл Мірешкін розповідав про кризу у шлюбі з Ксенією Даниловою. Актор наголосив, що, зокрема, війна вплинула на їхні стосунки.

Хто такий Данііл Мірешкін?