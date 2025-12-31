Який конфлікт стався між Зеленським і Масляковим у часи КВК

Євген Кошовий розповів про конфлікт між Володимиром Зеленським і ведучим російського КВК Олександром Масляковим. Шоумен пригадав ситуацію, яка сталася багато років тому.

Кошовий пояснив, чому не склалися стосунки між Зеленським і Масляковим у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ISLND TV.

Читайте також Євген Кошовий сказав, хто з колишніх власників "Кварталу 95" виїхав з України

Євген Кошовий не підтвердив, що від Маслякова лунали образи у бік Зеленського. Однак пригадав, що за часів КВК його другові запропонували залишатися в Москві, а команді "95-й квартал" – повертатися додому.

Тоді Вова сказав: "Ні, ми ж команда". Таксі до Москви було скасовано та була зброя, яка називається зараз Студія "Квартал 95",

– зазначив Кошовий.

Для довідки! Тут відсилка до фрази, яку президент України сказав на початку повномасштабного вторгнення. Коли Зеленському запропонували евакуюватися, він заявив: "Мені потрібна зброя, а не таксі".

Інтерв'ю з Євгеном Кошовим: дивіться відео онлайн

Що Зеленський говорив про конфлікт з Масляковим?

В інтерв'ю Дмитру Гордону, яке вийшло у 2018 році, Володимир Зеленський і сам розповідав про конфлікт з Олександром Масляковим, що стався у 2003 році.

Зеленський ділився, що йому запропонували стати редактором КВК, а команду "95-й квартал" "розпустити".

"Для мене це взагалі болюче питання. Що таке розпустити друзів? Це що, раби? Рабство скасували. Я сказав: "Ні, я тільки з друзями"", – наголошував Володимир Олександрович.

Водночас Зеленський зазначив, що десь у 2010 році зустрівся з Масляковим, і той йому сказав: "Я знаю, що ти дуже шанована людина в Україні. Радий за твої успіхи".

Нагадаємо, що Олександр Масляков помер 8 вересня 2024 року. Причиною смерті став рак легенів. Телеведучий був прихильником російського диктатора Володимира Путіна.