Nemo вразили виконанням легендарної пісні Івасюка на концерті Jerry Heil: відео до мурах
- На концерті Jerry Heil у київському Палаці спорту гості Nemo виконали пісню "Запроси мене у сни" Івасюка.
- Jerry Heil та Nemo також заспівали дуетом трек "Додай гучності" з оркестром.
Учора, 4 квітня, у київському Палаці спорту відбувся концерт Jerry Heil. Артистка презентувала програму "Джерело".
Серед запрошених гостей були переможці Євробачення-2024 Nemo. Вони вже вдруге приїхали до Києва та заспівали разом із Jerry Heil, передає 24 Канал.
Nemo виконали легендарну українську пісню "Запроси мене у сни". Автором слів є поет Богдан Стельмах, а музику до композиції написав Володимир Івасюк.
Переможці Євробачення-2024 з'явились на сцені у класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці. Артисти грали на фортепіано, а пізніше до них приєдналася Jerry Heil. Глядачі у залі були в захваті від виконання української пісні Nemo. Зауважимо, що вони співали майже без акценту.
Nemo та Jerry Heil – "Запроси мене у сни"
Jerry Heil та Nemo потішили шанувальників ще одним дуетом. Вони виконали трек "Додай гучності" у супроводі оркестру. Постановку чудово доповнював Freedom Ballet.
Jerry Heil та Nemo – "Додай гучності"
Для довідки! Nemo – небінарна особа. Артисти просять використовувати до себе займенники вони/їх.
Що відомо про перший приїзд Nemo до Києва?
Уперше Nemo приїхали до Києва у жовтні 2025 року. 10 жовтня вони виступили у клубі Atlas, презентувавши альбом Arthouse.
Гостею концерту стала Jerry Heil. Артисти виконали разом "Додай гучності" і трек The Code, з якою Nemo перемогли на Євробаченні.
У ніч проти 10 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні, зокрема по столиці. Так, музиканти зі Швейцарії провели ніч в укритті готелю.
До речі, у Києві Nemo зустрілися з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Вони відвідали ресторан "100 років тому вперед" і скуштували борщ.