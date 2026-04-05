Nemo вразили виконанням легендарної пісні Івасюка на концерті Jerry Heil: відео до мурах

Учора, 4 квітня, у київському Палаці спорту відбувся концерт Jerry Heil. Артистка презентувала програму "Джерело".

Серед запрошених гостей були переможці Євробачення-2024 Nemo. Вони вже вдруге приїхали до Києва та заспівали разом із Jerry Heil, передає 24 Канал.

Nemo виконали легендарну українську пісню "Запроси мене у сни". Автором слів є поет Богдан Стельмах, а музику до композиції написав Володимир Івасюк.

Переможці Євробачення-2024 з'явились на сцені у класичному чорному костюмі, білій сорочці та краватці. Артисти грали на фортепіано, а пізніше до них приєдналася Jerry Heil. Глядачі у залі були в захваті від виконання української пісні Nemo. Зауважимо, що вони співали майже без акценту.

Jerry Heil та Nemo потішили шанувальників ще одним дуетом. Вони виконали трек "Додай гучності" у супроводі оркестру. Постановку чудово доповнював Freedom Ballet.

Для довідки! Nemo – небінарна особа. Артисти просять використовувати до себе займенники вони/їх.

