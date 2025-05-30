Матюки не завадили: гурт "Курган & Agregat" виступить в Івано-Франківську

Як виявилося, "Курган & Agregat" замість палацу Потоцьких виступлять на сцені інноваційного простору "Промприлад" в Івано-Франківську. Під час концерту гурт виконає пісні з нового альбому, зокрема треки "Оркестр Абізян", "Заговор Предметів" та "Світлячки". Половину прибутку з виступу виконавці передадуть на підтримку Збройних Сил України.

Чому "Курган & Agregat" раніше заборонили виступати в Івано-Франківську

Відбулося це через використання ненормативної лексики у творчості. Директор палацу Потоцьких Володимир Гайдар пояснив, що рішення ухвалила концертна компанія, а не сам заклад.

Зауважимо, що схожа ситуація склалась і з концертом у Вінниці. Там подію також скасували – виступ мав пройти на локації PIROGOV SKY, проте згодом його перенесли до концерт-холу Mont Blanc. Благодійний концерт у Вінниці відбудеться 15 червня.