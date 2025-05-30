Музиканти, як і планувалося, виступлять 13 червня, а проте, на іншій локації. Повідомляє Show 24 з посиланням на місцеве видання "Галка".
Цікаво Де зараз Євген Літвінкович, який переїхав з Білорусі в Україну та був у команді Кондратюка
Нещодавно гурт "Курган & Agregat" заявив, що їм заборонили виступати в Івано-Франківську. Тепер же стало відомо, що концерт в місті таки відбудеться.
Музиканти, як і планувалося, виступлять 13 червня, а проте, на іншій локації. Повідомляє Show 24 з посиланням на місцеве видання "Галка".
Цікаво Де зараз Євген Літвінкович, який переїхав з Білорусі в Україну та був у команді Кондратюка