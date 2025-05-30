Музыканты, как и планировалось, выступят 13 июня, а однако, на другой локации. Сообщает Show 24 со ссылкой на местное издание "Галка".
Интересно Где сейчас Евгений Литвинкович, который переехал из Беларуси в Украину и был в команде Кондратюка
Недавно группа "Курган & Agregat" заявила, что им запретили выступать в Ивано-Франковске. Теперь же стало известно, что концерт в городе таки состоится.
Музыканты, как и планировалось, выступят 13 июня, а однако, на другой локации. Сообщает Show 24 со ссылкой на местное издание "Галка".
Интересно Где сейчас Евгений Литвинкович, который переехал из Беларуси в Украину и был в команде Кондратюка