Не пускали з українськими прапорами і "захищали" Путіна: яким був концерт Коржа в Бухаресті

23 травня на стадіоні "Арена Націонале" в Бухаресті відбувся масштабний концерт білоруського співака Макса Коржа. Захід зібрав десятки тисяч відвідувачів, серед яких були українці, білоруси та росіяни – останні традиційно становлять значну частину його фан-бази. Однак це не завадило молоді з України поїхати на концерт артиста.

Попит на квитки був надзвичайно високим: їх розкупили лише за два тижні після старту продажів. Як минув концерт Макса Коржа і що не так з його позицією щодо війни в Україні – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

За декілька днів до концерту ЗМІ активно писали про те, що українці масово їдуть на виступ білоруського співака. В мережі тоді обговорювали відео, зняті на кордоні з Румунією, де чимало молоді біля автобусів співає російськомовні треки Коржа.

Вже перед концертом співака в Бухаресті румунські правоохоронці посилили заходи безпеки навколо стадіону та в прилеглих районах. Річ у тім, що перед виступом, 20 травня, фанати співака з різних країн зібралися на площі Конституції та співали його пісні. У них поліція виявила понад 30 піротехнічних засобів – факелів і петард.

У день концерту, 23 травня, на стадіоні охорона перевіряла відвідувачів і забирала в них прапори, зокрема, українські. Проте окремим відвідувачам все ж вдалося пронести стяги, серед яких були й російські прапори.

Під час виступу Макс Корж співав пісню "Это наш дом", яку присвятив чоловікам, які загинули на війні. Водночас артист публічно не називає Росію агресором, обмежуючись загальними формулюваннями. Тож, не дивно, якщо цей трек Корж заспівав і для росіян, які загинули, коли прийшли вбивати українців.

Окремо обурення викликала реакція співака на скандування публіки "Путін х*йл*". У відповідь Макс Корж зі сцени заявив, що на його концертах не можна вигукувати жодних імен – ні в позитивному, ні в негативному контексті, окрім його власного.

У соцмережах, зокрема в Threads, різко розкритикували як самого Коржа за його нечітку позицію, так і українців, які продовжують захоплюватися білоруським співаком, який співає російською.

Як в Threads розкритикували Коржа та українців, які поїхали на його концерт в Румунію

Що раніше Макс Корж говорив про війну в Україні?

Нагадаємо, що у 2015 році білоруський співак виступав в анексованому Криму – зокрема, в Севастополі та Сімферополі.

Після цього він наголошував, що "поза політикою", а його слухачі – "аполітичні люди". Також Корж писав, що не може ніяк вплину на перебіг "всім відомих подій", маючи на увазі війну між Росією та Україною.

У 2022 році він виступив проти вторгнення та закликав до миру в Україні, при цьому чітко не заявив, що це саме Росія напала на Україну.

Через декілька місяців Корж випустив пісню "Свой дом", у якій згадав про війну в Україні. Водночас в тексті також згадуються "братні народи", які часто просуває російська пропаганда. Такі формулювання створюють враження, ніби між українцями та росіянам немає різниці. У результаті може зникати чітке розуміння, хто є агресором і хто постраждав.

Уникнення чітких політичних заяв багато хто сприймає, як спробу співака "всидіти на двох стільцях", щоб не втратити фанатів ні в Україні, ні в Росії.

Варто також зазначити, що хоч артист офіційно не виступає в Росії та Білорусі, відомо, що менеджер Коржа, який, як вказано на його сайті, відповідає за права і контент, продовжує працювати на російському ринку, підтримуючи економіку країни-терористки.