У суботу, 9 серпня, на Національному стадіоні у Варшаві відбувся концерт білоруського співака Макса Коржа. За різними даними подію відвідали від 60 до 70 тисяч людей. Та цікаво те, що значну частину цієї аудиторії склали українці.

Така позиція співгромадян викликала неабиякий конфлікт у соцмережах. Одні кажуть, що такі люди вчергове "пробили дно", а хтось вважає, що музика має бути "поза політикою". У матеріалі Show24 пропонуємо дізнатись про Макса Коржа та чи все так "однозначно", як дехто вважає.

Що відомо про політичну позицію Макса Коржа?

Співак народився у Білорусі. Його творчість спершу знайшла свою популярність на теренах рідної країни, Росії, а згодом і України. У 2014 році він виступав в окупованому Криму, через це йому заборонили в'їжджати на територію України. У 2017 році цю заборону зняли, адже наші структури заявили, що з боку співака не виявлено загрози національній безпеці.

У тому ж році репера додали до бази "Миротворець", а згодом таки дав декілька концертів в Україні.

Макс Корж у базі "Миротворець" / Скриншот із сайту

Коли Росія розпочала велику війну проти України, то артист опублікував допис в інстаграмі, де висловив невдоволення діями російської влади, а нашій країні побажав миру.

Макс Корж про війну в Україні / Скриншот з інстаграму

Після цієї заяви Макс Корж скасував концерти в Україні та Білорусі й випустив трек "Свой дом", де згадав про війну в Україні, але так і не назвав імені агресора. До слова, сьогодні чимало прихильників співака "прикриваються" саме цією піснею, апелюючи, що це "саме та" підтримка нашої країни, тому і на його концерти ходити можна.

Минулого року артист залишив Білорусь, адже там на нього чекала розмова з представниками міліції. За деякими даними, з ним хотіли поговорити про протести та підтримку ЗСУ. Сьогодні він живе у Європі, не розсекречуючи постійного місця проживання.

Та все було б плюс-мінус добре, якби не концерт у Варшаві, який підійняв хвилю обурення та обговорення.

Як концерт перетворився у скандал?

У грудні 2024 року на офіційній сторінці співака була заявлено, що квитки на концерт у Варшаві повністю продані.

У Варшаві продали всі білети на концерт Макса Коржа / Скриншот з інстаграму

Напередодні 9 серпня у деяких куточках польської столиці влаштували "репетицію" концерту репера. Люди вмикали музику Коржа, співали під неї, роздягались, робили так званий "слем", запалювали червоні фаєри тощо.

Слем – це дія публіки на музичних концертах, під час якої люди штовхаються і врізаються один в одного.

9 серпня настав день X. Людей впустили на стадіон і з цього моменту розпочалось справжнє "шоу" (у негативному значенні цього слова). Частина людей почала тікати з трибун і бігти у фан-зону. Спершу охорона стадіону намагалась затримати людей, однак нічого не вийшло. Тоді за роботу взялась поліція, яка "скручувала" порушників. Пізніше у коментарях затримані писали, що на концерт вони так і не потрапили, за то чимало годин просиділи у відділку.

Після цього на сцену вийшли організатори конкурсу, які попросили людей повернутись на свої місця на трибунах, адже через таку поведінку фанів концерт опинився під загрозою проведення.

Та все ж артист вийшов на сцену. Глядачі запалювали під російськомовні треки, а після опублікованих відео виявилось, що на концерті було чимало українців. Ба більше, у списку опинились і деякі відомі люди.

До прикладу, з новою дівчиною прийшов на концерт Олександр Волошин, який раніше скористався можливістю і виїхав з України, заявивши, що не планує повертатись.

Олександр Волошин з дівчиною на концерті Макса Коржа / Фото з інстаграму блогера

За відвідування концерту його розкритикували підписники, на що Волошин відповів, що свою позицію він озвучив, а також розписав свої погляди на зло.

Олександр Волошин відвідав концерт Макса Коржа і прокоментував це / Скриншот з інстаграм-сторіс

На концерті також "засвітився" Kyivstoner, який на початку вторгнення був із сім'єю в Україні, але згодом переїхав до США.

Крім того, на концерті також помітили Олександра Слобоженка, який в Україні є фігурантом кримінального провадження за несплату податків на 213 мільйонів гривень до бюджету України. Також були й інші медійні персони: "Злой", "Містербізнес" та "Сімпл".

Ті українці, які були на концерті Коржа, почали у соцмережах ділитись кадрами з виступу, зазначаючи, що нарешті здійснили свою мрію. З цього моменту розпочалось бурхливе обговорення у суспільстві.

Хтось вирішив процитувати легендарного Оззі Осборна.

Реакція мережі на концерт Макса Коржа у Варшаві / Скриншот з соцмереж

А хтось нагадав про дівчину, яка через російський удар втратила обох батьків, а сама дивом вижила. У той час, коли частина українців співала під треки російською мовою, інша – оплакувала жертв російського удару.

Реакція мережі на концерт Макса Коржа у Варшаві / Скриншот з соцмереж

Реакція мережі на концерт Макса Коржа у Варшаві / Скриншот з соцмереж

Та й на цьому історія не закінчилась. Виявилось, що хтось приніс на польський стадіон червоно-чорний прапор УПА. Обурення після цього висловив депутат від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький. Він погрожує шанувальникам співака заявою в прокуратуру.

У вас є сили кричати на польському стадіоні з прапором убивць-геноцидників дітей, але у вас немає сил захищати власну батьківщину? Геть із Польщі,

– написав депутат.

У мережі також порушили це питання, зазначивши, що через таку дію назріває міжнародний скандал.

Реакція мережі на прапор ОУН-УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві / Скриншот із соцмереж

Чи насправді Макс Корж підтримує Україну?

Шанувальники репера після хвилі обурення вирішили заступитись за свого кумира. Вони навели деякі пункти, які, на їхню думку, мали б розставити все на свої місця.

Шанувальники Макса Коржа заступились за його політичну позицію / Скриншот із соцмереж

Пізніше у мережі почали поширювати відео з концерту у Варшаві, де артист вигукував зі сцени – "Останови войну!". Та чомусь ніхто з шанувальників не ставить питання, чому їхній улюбленець не вказав, яку саме війну треба зупинити, чому репер не назвав Росію агресором, чому його розмиті фрази мають переконати свідомих громадян.

Згодом поширили відео, де людина з команди співака комусь у фан-зоні сказала, що "вони підтримують", а також вигукнула: "Слава Україні!". Знову ж таки, на думку фанів, це є підтримка України.

Та це важко назвати підтримкою у її класичному значенні. За деякими даними, Макс Корж у 2021 році заснував у Москві компанію "Лунинец". Сьогодні фірма нібито немає доходів, однак з російських джерел достеменно не вдається дізнатись про компанію більше.

Якщо ця інформація відповідає дійсності, то податки, які сплачує компанія, йде у бюджет Росії, звідки беруться кошти на ракети, дрони та іншу зброю, які вбивають українців у їхніх оселях.

Наступний концерт співака відбудеться 6 вересня у Казахстані. На офіційній сторінці артиста є згадані три російські міста, де нібито мали б відбутись концерти, однак квитки на них придбати не можна. За деякими даними, ці міста "висять" ще з часів пандемії коронавірусу, коли команді довелось скасувати там концерти. Однак чому їх за стільки років не забрали з головної сторінки сайту – питання залишається відкритим.

Анонс концертів Макса Коржа у російських містах / Скриншот із сайту

На жаль, наївно вважати, що це останній подібний концерт, де можна буде побачити українців. Однак є шанс, що, можливо, ця кількість зміниться на менше число. Сучасне українське суспільство потребує свідомого покоління, яке знає, де є "біле", а де "чорне", яке не вдягає "рожеві окуляри", вдаючи, що все має бути "поза політикою", а яке вміє відстоювати інтереси своєї країни й не вірить словам "Останови войну", а чекає на бодай якісь дії.