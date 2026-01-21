Його пісні знає кожен: у Києві відбудеться великий концерт пам'яті Степана Гіги

28 березня у київському Палаці спорту відбудеться великий концерт пам'яті Степана Гіги. Подія буде присвячена творчості народного артиста України, "чий голос і пісні стали частиною історії української естради".

Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Гіги. Продаж квитків уже стартував.

28 березня у Палаці спорту зберуться 50 українських артистів та гуртів, які виконають пісні Степана Петровича у сучасному звучанні. Їхні імена оголосять найближчим часом.

Його музика звучала у кожному домі, об'єднувала покоління і продовжує жити у серцях слухачів. Це не просто концерт. Це вечір пам'яті, вдячності та щирих емоцій. Це можливість ще раз прожити музику, яка стала символом часу,

– йдеться у дописі.

Важливо! Квитки на концерт пам'яті Степана Гіги можна придбати за посиланням.

У Палаці спорту відбудеться концерт пам'яті Гіги / Афіша концерту

Що відомо про смерть Степана Гіги?