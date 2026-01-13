Її звинувачують у неетичній та грубій комунікації з жінкою в соцмережах на тлі збору підписів під петицією. Детальніше про те, що сталося і як на критику відреагувала команда артиста – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Чому виник скандал довкола команди Степана Гіги?

Команда Степана Гіги опублікувала допис у фейсбуці із закликом до шанувальників підписати петицію про присвоєння артисту звання Героя України. У публікації була розміщена ілюстрація, яка супроводжували звернення.

Щира подяка кожному, хто вже підтримав петицію. Якщо ви ще не долучилися – підпишіть. Якщо вже підтримали – будь ласка, поширте. Це простий крок, яким ми можемо вшанувати людину, чий внесок у культуру України є беззаперечним,

– йдеться в тексті.

Під цим дописом користувачка Яна Копачинська залишила коментар, у якому звернула увагу на, на її думку, некоректну подачу інформації. Вона зазначила, що на зображенні йдеться про орден "За заслуги", тоді як у петиції закликають надати звання Героя України – нагороди різного рівня.

Згодом жінка опублікувала скриншоти, на яких видно грубу відповідь зі сторінки Степана Гіги. У відповіді на її зауваження команда виконавця нібито написала: "Йдіть нах*й".

Наразі цей коментар видалено, а підтверджень його автентичності, окрім оприлюднених скриншотів, у відкритому доступі немає.

Яна Копачинська обурилася такою поведінкою команди покійного виконавця.

Я вважаю, що вони вже зганьбили своєю поведінкою ім'я відомого маестро, створивши такий резонанс навколо цієї петиції. На мою думку, коли іде з життя людина такого рівня – нагороди не випрошуються так, наче це питання є ключовим на сьогодні в Україні. Також тому, що мене обурює знецінення нагороди "Герой України" і форма поваги до військовослужбовців. Якби писали фактично – орден від держави "За заслуги", то взагалі без питань. Це дві зовсім різні нагороди й кожному своє. Але вони ж спеціально таким чином створюють суперечність, щоб зібрати охоплення. Це низько і неприйнятно,

– написала користувачка на своїй сторінці в фейсбуці.

Що на критику відповіла команда Степана Гіги?

Після розголосу команда артиста вийшла на зв'язок в інстаграм. Вони заявили, що, починаючи з 2023 року ім'я Степана Гіги систематично намагаються дискредитувати за допомогою фейків, маніпулятивних скриншотів і непідтверджених тверджень.

У жодному з випадків ці спроби не мали під собою жодних фактів і щоразу зазнавали повного провалу. Ми усвідомлюємо джерело подібних провокацій і їхню мотивацію. Раніше предметом маніпуляцій була активна творча діяльність та шалений гастрольний графік артиста, сьогодні – громадська ініціатива у вигляді петиції. Формат змінюється, суть залишається тією ж,

– йдеться в заяві.

Команда додала, що не вважає за потрібне реагувати на кожен фейк окремо, але залишає за собою право на правову оцінку та відповідні дії у разі подальшого поширення неправдивої інформації. Водночас вони подякували прихильникам, які підтримують петицію та багаторічний внесок маестро в українську культуру.

Заява команди Степана Гіги / Скриншот з інстаграм-сторіс

Про яку петицію йдеться?