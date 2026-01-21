Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Гіги. Продаж квитків уже стартував.
28 березня у Палаці спорту зберуться 50 українських артистів та гуртів, які виконають пісні Степана Петровича у сучасному звучанні. Їхні імена оголосять найближчим часом.
Його музика звучала у кожному домі, об'єднувала покоління і продовжує жити у серцях слухачів. Це не просто концерт. Це вечір пам'яті, вдячності та щирих емоцій. Це можливість ще раз прожити музику, яка стала символом часу,
– йдеться у дописі.
У Палаці спорту відбудеться концерт пам'яті Гіги
Що відомо про смерть Степана Гіги?
Нагадаємо, що Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у реанімації Першого ТМО Львова.
Прощання з 66-річним співаком пройшло 14 грудня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Похорон відбувся наступного дня у тому ж місці.
Поховали народного артиста України на Личаківському кладовищі, як він і хотів.
Перед тим, 19 листопада 2025 року, команда Гіги повідомила про скасування найближчих концертів через хворобу артиста та проведення операції.
Джерела 24 Каналу розповіли, що Степану Петровичу ампутували ногу вище коліна, проте його піар-менеджерка Ірена у коментарі нашій редакції не підтвердила і не спростувала інформацію.
Журналіст Віталій Глагола навіть писав, що Гіга впав у кому, однак ці чутки також не підтвердили.