Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Гіги. Продаж квитків уже стартував.

28 березня у Палаці спорту зберуться 50 українських артистів та гуртів, які виконають пісні Степана Петровича у сучасному звучанні. Їхні імена оголосять найближчим часом.

Його музика звучала у кожному домі, об'єднувала покоління і продовжує жити у серцях слухачів. Це не просто концерт. Це вечір пам'яті, вдячності та щирих емоцій. Це можливість ще раз прожити музику, яка стала символом часу,
– йдеться у дописі.

Концерт пам'яті Степана Гіги

Що відомо про смерть Степана Гіги?

  • Нагадаємо, що Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року у реанімації Першого ТМО Львова.

  • Прощання з 66-річним співаком пройшло 14 грудня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Похорон відбувся наступного дня у тому ж місці.

  • Поховали народного артиста України на Личаківському кладовищі, як він і хотів.

  • Перед тим, 19 листопада 2025 року, команда Гіги повідомила про скасування найближчих концертів через хворобу артиста та проведення операції.

  • Джерела 24 Каналу розповіли, що Степану Петровичу ампутували ногу вище коліна, проте його піар-менеджерка Ірена у коментарі нашій редакції не підтвердила і не спростувала інформацію.

  • Журналіст Віталій Глагола навіть писав, що Гіга впав у кому, однак ці чутки також не підтвердили.