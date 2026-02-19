Оновлена програма й прем'єрні пісні: Дантес дасть великий сольний концерт у Києві

8 березня Володимир Дантес зіграє великий сольний концерт у перформанс-павільйоні без бар'єрів КИТ на території ВДНГ. Артист презентує оновлену концертну програму та прем'єрні пісні з майбутнього мініальбому.

Чотири нових треки, які увійдуть до майбутнього релізу Дантеса, вперше прозвучать наживо, пише 24 Канал. Встигни купити квиток, щоб побачити нову програму від артиста!

Дивіться також Присвячена Україні: гурт U2 випустив спільну пісню з АНТИТІЛАМИ та Едом Шираном

Володимир Дантес вийде на сцену з оновленим лайф-складом, тож на глядачів чекає інший рівень енергії, звучання та динаміки. Над новою концертною концепцією працювали професіонали. Вони поєднали музичну та візуальну частини в цілісний сценічний досвід.

Команда Serious & Co Agency створила нестандартну конфігурацію простору та світлові рішення, що перетворять павільйон КИТ на унікальний артпростір.

Ми створили для DANTES абсолютно нову сценічну реальність: іншу архітектуру простору, продумані світлові рішення та розширені саунд-можливості. Наша мета – подарувати глядачам особливий досвід, де кожна деталь працює на відчуття близькості й чесності, за яку люди так люблять DANTES,

– розповіла Тамара Уманська, організаторка події, фаундерка концертних та букінг-агенцій Serious & Co та APLAY.

Важливо! Початок концерту о 18:00. Квитки можна придбати за посиланням.

Дантес дасть великий сольний концерт у Києві / Фото пресслужба

В якому фільмі нещодавно зіграв Володимир Дантес?