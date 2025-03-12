На концерті відомого репера у США сталась стрілянина: є постраждалі

На концерті американського репера Boosie Badazz стався інцидент. Невідомий відкрив вогонь просто під час заходу.

Американський репер Boosie Badazz виступав в Акроні, штат Огайо. Під час його концерту сталась стрілянина. Про це пише 24 Канал з посиланням на People.

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У звіті поліції йдеться про те, що в якийсь момент під час виступу репера виникла бійка. Невідомий чоловік зробив кілька пострілів.

Внаслідок стрілянини є двоє поранених – 18-річний та 36-річний чоловік. Їх доставили в лікарню в критичному стані.

Підозрюваний після стрілянини втік з концерту. Поліціянтам наразі не вдалось його знайти.

Зауважимо, раніше завершився суд над репером A$AP Rocky, якого звинувачували у вчиненні стрілянини. Йому загрожувало 24 роки ув'язнення. Артиста визнали невинним.

Що відомо про Boosie Badazz

Boosie Badazz – відомий американський репер, який понад 25 років у музичній індустрії. Він випустив 13 сольних альбомів та безліч синглів. Утім, артист мав проблеми з законом – його звинувачували у зберіганні наркотиків та зброї. Скандальна репутація в Boosie Badazz ще й через його гомофобні та трансфобні висловлювання.

Вже не вперше на концерті Boosie Badazz стається подібний інцидент. Влітку 2024 через стрілянину на його виступі загинуло двоє людей.