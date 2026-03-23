Шоу "Вдома" зібрало тисячі людей: АНТИТІЛА відіграли три аншлагові концерти у Палаці спорту

Гурт АНТИТІЛА відіграв три аншлагові концерти у київському Палаці спорту – 20, 21 та 22 березня. Шоу "Вдома" колектив завершив всеукраїнський тур, який охопив майже 40 міст.

Масштабні концерти АНТИТІЛ поєднали глибоку драматургію, сучасну сценографію та віжуал, якісний звук і світло, а також зібрати тисячі людей, що співали пісні гурту в унісон. Більше про шоу розповість 24 Канал.

Традиційно шоу розпочиналося з міністендапу Максима Вишинського, який став частиною туру "Вдома". Він розповідав цікаві факти про турне: наприклад, як гурт проїхав понад 13 000 кілометрів за 45 днів.

Максим Вишинський у Палаці спорту / Фото пресслужба

АНТИТІЛА ефектно з'являлись на сцені на п'яти світлових вежах. Команда створила візуальну концепцію шоу за принципами сучасних європейських лайв-продакшенів: складна сценографія, понад 50 екранів у формі кубів і близько 500 світлових приладів, синхронізованих у єдину систему, піротехнічні ефекти. За якість звуку відповідали Максим Сиволап та Максим Топчій.

АНТИТІЛА виступили у Палаці спорту / Фото пресслужба

Колектив виконав хіти, створені за 18 років, і зіграв треки, які давно не звучали наживо. Композицію "Ти – саме та" АНТИТІЛА присвятили історії Юлії Месь та її чоловіка – Героя України, військового льотчика Олексія Меся з позивним "Мунфіш", який загинув 26 серпня 2024 року у бою.

На другому концерті побували діти Тараса Тополі – фронтмена гурту, а на третьому на сцену вийшов шестикласник Влад Ткач зі Львова. Він грав на гітарі під час виконання пісні "Вдома". Цікаво, що раніше хлопчик виступив з АНТИТІЛАМИ у Львівській опері.

Влад Ткач виступив з АНТИТІЛАМИ у Палаці спорту / Фото пресслужба

Режисерами шоу у Палаці спорту стали Павло Закревський та Маріамі Погребинська, а костюми для Тараса Тополі створив український модельєр Іван Фролов, чиї вбрання носять світові знаменитості.

Найважче було технічно, бо музично ми були, звісно, підготовлені – це великий тур, 37 концертів, ми вже відіграли цю музичну програму десятки разів, не рахуючи саундчеків. А тут потрібно було синхронізувати все – світло, звук, спецефекти, драматургію, наші рухи, переміщення на сцені. Це інший масштаб, і він вимагав максимальної зібраності,

– поділився фронтмен гурту.

Тополя додав, що зрештою три концерти пройшли без форс-мажорів. Музикант також зазначив, що для нього важливо, щоб після виступу люди виходили щасливішими, ніж прийшли.

Концерти гурту АНТИТІЛА у Палаці спорту / Фото пресслужба

Підтримати гурт АНТИТІЛА прийшли друзі та колеги, зокрема Марічка Падалко та актори Студії "Квартал 95". На концертах у Палаці спорту та в турі "Вдома" збирали кошти на ЗСУ та ГУР.

