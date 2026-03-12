Просто під час концерту: Тарас Тополя здійснив мрію юного шанувальника
- Тарас Тополя з гурту АНТИТІЛА дозволив юному гітаристу Владові зіграти на сцені під час концерту у Львові.
- Влад, учень 6 класу зі Львова, виконав пісню "Вдома" разом з гуртом, втіливши свою мрію.
10 березня гурт АНТИТІЛА відіграв концерт у Львові в рамках всеукраїнського туру "Вдома". Разом із музикантами на сцені Львівської опери виступив юний гітарист.
Відповідне відео на своїй сторінці в інстаграмі опублікував Тарас Тополя. Під час концерту Влад звернувся до колективу і попросив дозволу зіграти разом з музикантами пісню "Вдома".
Влад родом із Львова. Хлопчик навчається у 6 класі. Переважно він займається музикою сам, інколи бере уроки у вчителя. Влад вивчив пісню "Вдома", щоб підтримати дітей-переселенців з Харківщини та Луганщини, які прийшли навчатися до його школи. Тепер юний гітарист здійснив свою мрію і виступив з гуртом АНТИТІЛА.
Мрію зіграти з вами "Вдома" на гітарі, дуже-дуже.. І розплакався… Це сталося в середині концерту, між піснями. А вже за годину Влад роздавав року прямо зі сцени й епічно закрив концерт,
– розповів Тарас Тополя.
Влад зіграв пісню "Вдома" на гітарі: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
- "Влад, ти крутий! Ми були вражені! Нехай твої мрії здійснюються завжди!"
- "Але крутий. А як себе на сцені почуває".
- "Браво! А мрії таки збуваються!"
- "Клас. Колись він виросте, стане крутим музикантом і згадає цей момент особливо".
- "Неймовірно, Тарасе, що ви дали можливість втілити мрію".
Гурт АНТИТІЛА виступить у Палаці спорту
Зазначимо, що 20, 21 та 22 березня гурт АНТИТІЛА виступить у київському Палаці спорту. Музиканти готують велике шоу європейського рівня, на яке у вас ще є шанс потрапити.
Буде великоформатна багаторівнева конструкція у формі ключа, сценографія із залученням десятків LED-площин та екранів, щоб досягнути 360° візуального ефекту. Навколо артистів створять простір, що під час концерту постійно трансформуватиметься. Крім того, буде багато спецефектів.
До Києва з Європи везуть світлове обладнання, яке у своїх шоу використовують світові зірки. Також команда робить акцент на аналоговому звуці.