Зірка фільму "П'ятниця 13-те" помер від тяжкої хвороби у 60 років

Американський актор Корі Паркер, який відомий за роллю у фільмі "П'ятниця 13-те: Новий початок", помер 5 березня від важкої недуги. Йому було 60 років.

Трагічну звістку повідомило видання TMZ, посилаючись на тітку артиста.

Не пропустіть Моя маленька весна, – Позитив на 8 березня розчулив рідкісним фото доньки

Корі Паркер помер у Мемфісі, штат Теннессі.

Раніше йому діагностували рак четвертої стадії. Про причину смерті написало видання People. Актор про хворобу дізнався після операції із заміни кульшового суглоба. Спочатку лікування давало результат, однак згодом рак почав поширюватися. У листопаді 2025 року Корі повідомив, що приблизно 90% його кісток уражені аденокарциномою.

Для довідки! Карцинома – це загальна назва ракових пухлин, які виникають із клітин, що покривають органи або вистилають їх зсередини. Аденокарцинома – один із видів такого раку, який розвивається із залозистих клітин, що виробляють різні речовини в організмі. Вона може з'являтися у різних органах, наприклад у легенях, шлунку чи кишківнику. Про це зазначили на сайті INTO-SANA.

У січні 2026 року хвороба сильно виснажила організм, і Корі Паркер уже не міг нормально функціонувати, втративши можливість повноцінно говорити, писати й друкувати.

Що відомо про Корі Паркера?