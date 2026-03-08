Зірка фільму "П'ятниця 13-те" помер від тяжкої хвороби у 60 років
- Американський актор Корі Паркер, відомий за роллю у "П'ятниця 13-те: Новий початок", помер у 60 років від раку четвертої стадії.
- Корі Паркер активно працював як акторський тренер з 2000 року, допомагаючи своїм учням здобувати престижні нагороди.
Американський актор Корі Паркер, який відомий за роллю у фільмі "П'ятниця 13-те: Новий початок", помер 5 березня від важкої недуги. Йому було 60 років.
Трагічну звістку повідомило видання TMZ, посилаючись на тітку артиста.
Корі Паркер помер у Мемфісі, штат Теннессі.
Раніше йому діагностували рак четвертої стадії. Про причину смерті написало видання People. Актор про хворобу дізнався після операції із заміни кульшового суглоба. Спочатку лікування давало результат, однак згодом рак почав поширюватися. У листопаді 2025 року Корі повідомив, що приблизно 90% його кісток уражені аденокарциномою.
Для довідки! Карцинома – це загальна назва ракових пухлин, які виникають із клітин, що покривають органи або вистилають їх зсередини. Аденокарцинома – один із видів такого раку, який розвивається із залозистих клітин, що виробляють різні речовини в організмі. Вона може з'являтися у різних органах, наприклад у легенях, шлунку чи кишківнику. Про це зазначили на сайті INTO-SANA.
У січні 2026 року хвороба сильно виснажила організм, і Корі Паркер уже не міг нормально функціонувати, втративши можливість повноцінно говорити, писати й друкувати.
Що відомо про Корі Паркера?
Майбутній актор народився та виріс у Нью-Йорку. Зніматися він почав уже у п'ятирічному віці, а з 14 років навчався у викладачів Actors Studio. Згодом закінчив Вищу школу виконавських мистецтв у Манхеттені.
У 1980-х роках він отримав свою першу невелику роль у денному серіалі "Як обертається світ", після чого з'являвся в низці телевізійних проєктів того часу. У 1990-х його кар'єра на телебаченні активізувалася: він отримував ролі у серіалах Thirtysomething, Eddie Dodd, Flying Blind та Blue Skies, а згодом зіграв доктора Джона Моргана у Love Boat: The Next Wave.
Пізніше актор з'явився у серіалі Will & Grace, де виконав роль Джоша – хлопця героїні Ґрейс Адлер, яку грала Дебра Мессінґ.
Також він знявся в одному епізоді Нешвілл. Серед його останніх робіт – серіал "Сан Рекордс" та короткометражний фільм Winding Brook, що вийшли у 2017 році.
У 2000 році Корі почав працювати акторським тренером. Його учні згодом здобували престижні нагороди, зокрема Tony, SAG та Emmy. За словами вихованців, він допомагав акторам не лише розвивати майстерність, а й повертати віру у власні сили.