Принц Вільям та король Чарльз III привітали з Днем матері та зворушили архівними фото

У Великій Британії День матері відзначають у четверту неділю Великого посту, тому дата щороку змінюється. Цьогоріч свято припало на 15 березня.

Королівська сім'я привітала з Днем матері на своїх сторінках у соцмережах. У мережі опублікували рідкісні архівні фото.

Король Чарльз III звернувся з теплими побажаннями до всіх матерів. Монарх показав архівне фото його мами – королеви Єлизавети II. Також на сторінці королівської сім'ї показали знімок королеви Камілли разом з її матір'ю.

Бажаємо всім матусям, а також тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, спокійного Дня матері,

– написав Чарльз III.



Єлизавета ІІ з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Королева Камілла з мамою / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Також з Днем матері привітав принц Вільям. На сторінці принца й принцеси Уельських опублікували архівний знімок принцеси Діани.

Це фото зроблене на квітковому полі у Хайгроуві у 1984 році. Принц Вільям, якому тоді було 2 роки, тримає за руку матір.

Згадую свою маму – сьогодні й кожного дня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує своїх близьких. З Днем матері!

– написав принц Вільям.



Принцеса Діана з принцом Вільямом / Фото з інстаграму королівської сім'ї

