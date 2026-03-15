Принц Вільям та король Чарльз III привітали з Днем матері та зворушили архівними фото
15 березня, 13:13
Принц Вільям та король Чарльз III привітали з Днем матері та зворушили архівними фото

Марія Касій
Основні тези
  • Королівська сім'я Великої Британії привітала з Днем матері, опублікувавши архівні фото в соцмережах.
  • Король Чарльз III та принц Вільям звернулися з теплими побажаннями до матерів, зокрема згадавши своїх матерів у публікаціях.

У Великій Британії День матері відзначають у четверту неділю Великого посту, тому дата щороку змінюється. Цьогоріч свято припало на 15 березня.

Королівська сім'я привітала з Днем матері на своїх сторінках у соцмережах. У мережі опублікували рідкісні архівні фото. 

Король Чарльз III звернувся з теплими побажаннями до всіх матерів. Монарх показав архівне фото його мами – королеви Єлизавети II. Також на сторінці королівської сім'ї показали знімок королеви Камілли разом з її матір'ю. 

Бажаємо всім матусям, а також тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, спокійного Дня матері, 
– написав Чарльз III. 


Єлизавета ІІ з дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї


Королева Камілла з мамою / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Також з Днем матері привітав принц Вільям. На сторінці принца й принцеси Уельських опублікували архівний знімок принцеси Діани. 

Це фото зроблене на квітковому полі у Хайгроуві у 1984 році. Принц Вільям, якому тоді було 2 роки, тримає за руку матір. 

Згадую свою маму – сьогодні й кожного дня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує своїх близьких. З Днем матері! 
– написав принц Вільям. 


Принцеса Діана з принцом Вільямом / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що варто знати про День матері у Великій Британії? 

  • День матері у Великій Британії також називають Mothering Sunday.
  • Його святкують у четверту неділю Великого посту. Це традиційна дата, коли діти відвідують матерів, дарують квіти, листівки й торт.
  • Свято бере початок з XVII століття. Згодом традиція перетворилась на сімейне свято.