Уперше після арешту брата: король Чарльз III з'явився на публіці

Сьогодні, 19 лютого, король Великої Британії Чарльз III відкрив Тиждень моди в Лондоні. Це сталося після того, як його брата, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі.

Про це повідомляє Tatler. Монарх продовжує виконувати свої обов'язки.

Король Чарльз III оглянув виставку, присвячену майстерності, інноваціям і розвитку британської моди. Він зустрівся з британськими майстрами та учнями, зокрема зі студентами, які навчаються за програмами Королівського фонду.

Пізніше монарх з'явився на відкритті Лондонського тижня моди. Він сидів у першому ряду. Король Великої Британії виголосив тост за британсько-нігерійського дизайнера Толу Кокера.

Король Чарльз III на Тижні моди в Лондоні / Фото Getty Images

Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували сьогодні, 19 лютого, у його 66-й день народження. Поліцейські машини бачили в Сандрінгемі в Норфолку, де колишній принц проживає після виселення з особняка Royal Lodge у Віндзорі.

Після арешту брата король Чарльз III опублікував офіційну заяву через Букінгемський палац. Монарх заявив, що підтримуватиме та співпрацюватиме з поліцією за потреби.

Дозвольте мені чітко заявити: закон має йти своїм шляхом. Оскільки цей процес триває, мені було б неправильно далі коментувати це питання,

– зазначив король Великої Британії.

Де сьогодні була королева Камілла?