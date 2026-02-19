Уперше після арешту брата: король Чарльз III з'явився на публіці
- Король Чарльз III відкрив Тиждень моди в Лондоні після арешту брата Ендрю за підозрою у неправомірних діях на державній службі.
- Королева Камілла також з'явилася на публіці, зустрівшись з музикантами в Лондоні, але не коментувала арешт Ендрю.
Сьогодні, 19 лютого, король Великої Британії Чарльз III відкрив Тиждень моди в Лондоні. Це сталося після того, як його брата, Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, заарештували за підозрою у неправомірних діях на державній службі.
Про це повідомляє Tatler. Монарх продовжує виконувати свої обов'язки.
Король Чарльз III оглянув виставку, присвячену майстерності, інноваціям і розвитку британської моди. Він зустрівся з британськими майстрами та учнями, зокрема зі студентами, які навчаються за програмами Королівського фонду.
Пізніше монарх з'явився на відкритті Лондонського тижня моди. Він сидів у першому ряду. Король Великої Британії виголосив тост за британсько-нігерійського дизайнера Толу Кокера.
Ендрю Маунтбеттена-Віндзора заарештували сьогодні, 19 лютого, у його 66-й день народження. Поліцейські машини бачили в Сандрінгемі в Норфолку, де колишній принц проживає після виселення з особняка Royal Lodge у Віндзорі.
Після арешту брата король Чарльз III опублікував офіційну заяву через Букінгемський палац. Монарх заявив, що підтримуватиме та співпрацюватиме з поліцією за потреби.
Дозвольте мені чітко заявити: закон має йти своїм шляхом. Оскільки цей процес триває, мені було б неправильно далі коментувати це питання,
– зазначив король Великої Британії.
Де сьогодні була королева Камілла?
Через кілька годин після арешту Ендрю Маунтбеттена-Віндзора королева Камілла зустрілася з музикантами та подивилася концерт у залі Сімфонія Сміт-сквер у Лондоні, пише People.
Під час заходу хтось запитав: "Ви стурбовані арештом Ендрю, Ваша Величносте?". Королева помахала рукою, проте на запитання не відповіла.
Камілла з'явилась на публіці у чорному образі. Вона одягла довге пальто з поясом на талії та взула замшеві чоботи до колін. На вухах королеви були сережки з чорним камінням.