Камілла нібито казала, що Меган "промила мізки" Гаррі: подружжя відповіло на гучну заяву
- Королева Камілла нібито заявила, що Меган Маркл "промила мізки" принцу Гаррі.
- Представник Гаррі та Меган стверджує, що автор цього твердження "перейшов межу" і закликає шукати факти в іншому місці.
У новій книжці про королівську сім'ю йдеться, що королева Камілла свого часу негативно відгукувалась про Меган Маркл. Принц Гаррі з дружиною відреагували на ці твердження.
Автор Том Бауер у своїй книжці "Зрада: Влада, обман і боротьба за майбутнє королівської сім'ї" (Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family) описав ситуацію, як Камілла сказала подрузі, що Меган Маркл "промила мізки" принцу Гаррі, пише The Daily Mail.
Це начебто сталось у період, коли стосунки між герцогами Сассекськими та рештою королівської сім'ї почали погіршуватись після весілля у 2018 році.
Представник принца Гаррі та Меган Маркл прокоментував це твердження, пише The Mirror. За його словами, автор книжки "перейшов межу від критики до одержимості".
Він зробив кар'єру, будуючи все складніші теорії про людей, яких він не знає і ніколи не зустрічав. Тим, хто цікавиться фактами, доведеться шукати їх в іншому місці — а ті, хто шукає божевільну змову і мелодраму, точно знають, де її знайти,
– сказав представник подружжя.
Що відомо про ворожнечу між Гаррі й Меган та іншими членами монархії?
- З 2018 року, після весілля принца Гаррі з Меган Маркл, стосунки подружжя з іншими членами королівської родини почали погіршуватися. Між Гаррі й Вільямом виникали сварки. До того ж у сім'ї Меган Маркл сприймали як загрозу усій родині.
- У 2020 році Гаррі та Меган оголосили про відхід від королівських обов'язків. Ситуація загострилась після резонансних заяв пари про сім'ю в різних інтерв'ю, документальних серіалах та мемуарах.
- У Букінгемському палаці ці заяви публічно не коментують. Але британські медіа неодноразово писали про напруженість у родині. Іноді в мережі кажуть про можливе примирення між подружжям і королівською сім'єю, але повноцінного відновлення стосунків так і не відбулось.