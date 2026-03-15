Камілла нібито казала, що Меган "промила мізки" Гаррі: подружжя відповіло на гучну заяву

У новій книжці про королівську сім'ю йдеться, що королева Камілла свого часу негативно відгукувалась про Меган Маркл. Принц Гаррі з дружиною відреагували на ці твердження.

Автор Том Бауер у своїй книжці "Зрада: Влада, обман і боротьба за майбутнє королівської сім'ї" (Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family) описав ситуацію, як Камілла сказала подрузі, що Меган Маркл "промила мізки" принцу Гаррі, пише The Daily Mail.

Це начебто сталось у період, коли стосунки між герцогами Сассекськими та рештою королівської сім'ї почали погіршуватись після весілля у 2018 році.

Представник принца Гаррі та Меган Маркл прокоментував це твердження, пише The Mirror. За його словами, автор книжки "перейшов межу від критики до одержимості".

Він зробив кар'єру, будуючи все складніші теорії про людей, яких він не знає і ніколи не зустрічав. Тим, хто цікавиться фактами, доведеться шукати їх в іншому місці — а ті, хто шукає божевільну змову і мелодраму, точно знають, де її знайти,

– сказав представник подружжя.

