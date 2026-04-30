Королева Камілла та Сара Джессіка Паркер вразили вишуканими образами на зустрічі у Нью-Йорку

Король Чарльз III та королева Камілла перебувають з візитом у США. Вони відвідали Нью-Йорк, де побували на різних заходах.

Камілла відвідала Нью-Йоркську публічну бібліотеку. Про це повідомили в інстаграмі королівської родини.

Під час заходу королева Камілла зустрілася з Сарою Джессікою Паркер та Анною Вінтур – колишньою головною редакторкою американського Vogue.

Зірка серіалу "Секс і місто" одягла ніжну сукню з коміром з рюшами в горошок – класичний візерунок 1980-х років, який любила принцеса Діана, пише InStyle. Свій образ акторка доповнила туфлями на підборах та аксесуарами.

Королева Камілла обрала для заходу темно-синю сукню, до якої прикріпила яскраву брошку, прикрашену рубінами, діамантами та сапфірами. На ній зображена богиня Британія, яка є британським національним символом.

Королева Камілла зустрілась з Сарою Джессікою Паркер / Фото Getty Images

Анна Вінтур показалася у стриманому і водночас стильному образі. Колишня редакторка американського Vogue була одягнена у сірий костюм у клітинку, який складається з двобортного жакета та спідниці нижче колін. Крім того, жінка носила свої фірмові чорні окуляри.

Королева Камілла зустрілася з Анною Вінтур / Фото Getty Images

Як передає People, король Чарльз III тим часом перебував у Гарлемі (район у Нью-Йорку), де відвідав громадську організацію, яка працює над наставництвом молоді, постраждалої від продовольчої нестабільності.

Свій візит до США королівське подружжя завершить прийомом, присвяченим роботі The King's Trust – благодійної організації, заснованої монархом.

