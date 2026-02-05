Королева Нідерландів долучиться до армії як резервістка, – ЗМІ

Королева Нідерландів Максима вступає до війська як резервістка. Після короткого військового вишколу вона приєднається до Збройних сил на умовах неповного робочого дня.

Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS. Наразі невідомо, в якому підрозділі служитиме Максима.

Теж цікаво Ви не самотні, – Кейт Міддлтон розчулила зверненням у Всесвітній день боротьби проти раку

Переважно резервістів викликають у надзвичайних ситуаціях, наприклад, під час повені або війни. Вони можуть працювати як кіберспеціалісти, в охороні, почесній варті або долучитися до музикантів Королівського нідерландського оркестру Марекхауссе.

Раніше Максима отримала певний досвід у Королівській армії Нідерландів. У жовтні минулого року вона взяла участь у навчаннях поблизу Гардервейка. Королева була одягнена у камуфляж і мала розфарбоване обличчя.

Королева Максима на навчаннях поблизу Гардервейка / Фото Getty Images

Зауважимо, що Максима подала заявку якраз вчасно. Щоб стати резервістом у Нідерландах на умовах неповного робочого дня, людині має бути щонайменше 55 років. Королеві зараз – 54.

Хто з членів нідерландської королівської родини пов'язаний з армією?