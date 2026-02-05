Королева Нідерландів долучиться до армії як резервістка, – ЗМІ
- Королева Нідерландів Максима стає резервісткою у війську після короткого вишколу.
- Максима подала заявку на службу в резерві на умовах неповного робочого дня у 54-річному віці.
Королева Нідерландів Максима вступає до війська як резервістка. Після короткого військового вишколу вона приєднається до Збройних сил на умовах неповного робочого дня.
Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS. Наразі невідомо, в якому підрозділі служитиме Максима.
Переважно резервістів викликають у надзвичайних ситуаціях, наприклад, під час повені або війни. Вони можуть працювати як кіберспеціалісти, в охороні, почесній варті або долучитися до музикантів Королівського нідерландського оркестру Марекхауссе.
Раніше Максима отримала певний досвід у Королівській армії Нідерландів. У жовтні минулого року вона взяла участь у навчаннях поблизу Гардервейка. Королева була одягнена у камуфляж і мала розфарбоване обличчя.
Зауважимо, що Максима подала заявку якраз вчасно. Щоб стати резервістом у Нідерландах на умовах неповного робочого дня, людині має бути щонайменше 55 років. Королеві зараз – 54.
Хто з членів нідерландської королівської родини пов'язаний з армією?
Нещодавно принцеса Амалія (старша донька короля і королеви Нідерландів) завершила загальний військовий вишкіл в Оборонному коледжі. Дівчина отримала звання капрала.
Король Нідерландів Віллем-Олександр уже довго пов'язаний зі Збройними силами. Він пройшов службу у Королівських військо-морських силах Нідерландів, а до сходження на престол обіймав високі військові звання офіцера запасу у флоті, армії, військово-повітряних силах та військовій поліції.