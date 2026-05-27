Королева Ранія відсвяткувала День незалежності Йорданії в символічній сукні

Король Абдалла II та королева Ранія відсвяткували 80-ту річницю незалежності Йорданії. Відбулась серія урочистих заходів, на яких була присутня майже вся королівська родина.

Йорданія офіційно здобула незалежність від Сполученого Королівства 25 травня 1946 року. Про це повідомляє Hola.

Дивіться також Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе з'явились на баскетбольному матчі у парних образах

День незалежності – одне з найважливіших національних свят країни й має особливе значення для королівської родини, оскільки король Абдалла I є засновником сучасної Йорданії.

Короля та королеву супроводжували троє з їхніх чотирьох дітей: кронпринц Хусейн зі своєю дружиною, принцесою Раджва, принцеса Сальма і принц Хашем, а відсутніми були принцеса Іман та її чоловік Джаміль Олександр Терміотіс.

Ранія обрала для святкування символічну сукню ніжно-блакитного кольору з візерунком у вигляді зірок, що нагадує семикутну зірку на йорданському прапорі, передає Tatler. Свій образ вона доповнила прикрасами: сережками, браслетами та колечками, а в руках тримала синій клатч.

Королівська родина на День незалежності / Фото з інстаграму королеви Ранії

Під час церемонії король Абдалла II звернувся до нації:

Я звертаюся до вас з цієї землі, землі, яка ніколи не покидала свій народ, у річницю незалежності нашої країни – момент, який залишається в наших серцях; обіцянка та заповіт, які ми захищаємо з честю та чесністю. Вісімдесят років минуло, а переконання чесного та стійкого народу, непохитного у своїх принципах, залишається сильним,

– сказав він.

Глава держави також вручив низку медалей установам, які зробили внесок у прогрес та модернізацію Йорданії, зокрема Національній футбольній збірній і фонду королеви Ранії.

Що варто знати про йорданську королівську родину?

Ранія зустріла свого майбутнього чоловіка у серпні 1992 року. Через пів року вони оголосили про заручини, а 10 червня 1993 року одружилися. Подружжя виховує чотирьох дітей.

Король та королева також мають двох онуків: у серпні 2024 року в Хусейна та Раджви народилася донька Іман, а в лютому 2025 року старша донька, Іман, народила дочку Аміну.

Відомо, що йорданська королівська родина підтримує тісний зв'язок з британською королівською родиною. Кронпринц Хусейн і принц Вільям давно дружать, а принцеса Уельська жила в Йорданії з батьками в дитинстві. У короля Чарльза III та короля Абдалла II також теплі стосунки.