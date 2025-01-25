Королева Ранія стане бабусею вдруге: її старша донька вагітна первістком

У королівській сім'ї Йорданії очікують на поповнення. Старша донька королеви Ранії Іман бінт Абдулла вперше стане мамою.

Щасливою новиною поділилась королева Ранія. Вона опублікувала фото подружжя на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал.

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Принцеса Іман бінт Абдулла позувала перед камерою разом з чоловіком на тлі моря та заходу сонця. Пара повернулась одне до одного обличчям, тож світло підкреслювало округлий животик принцеси.

Обидва дорогі моєму серцю, але прийдешній дорожчий. Двоє – пара, три – благословення,

– прокоментувала королева Ранія.



Іман бінт Абдулла з чоловіком / Фото з інстаграму королеви Ранії

Зауважимо, Іман бінт Абдулла та Джаміль Терміотіс одружилися у березні 2023 року в Йорданії. Чоловік принцеси родом з Венесуели, він займається інвестиціями та працює в Нью-Йорку.

Влітку 2024 року королева Йорданії вперше стала бабусею. Її син, принц Хусейн ібн Абдалла та принцеса Раджва стали батьками доньки Іман.