У королівській сім'ї Норвегії настала криза: принцесу Метте-Маріт не хочуть бачити королевою
- Принцеса Метте-Маріт потрапила у скандал через зв'язки з Джеффрі Епштейном, що викликало обурення громадськості та припинення співпраці деяких благодійних організацій з нею.
- Крім цього, королівська родина Норвегії стикається з додатковими проблемами через суд над сином Метте-Маріт, Маріусом Хойбі, якого звинувачують у нападі та інших злочинах.
Нові документи, які оприлюднили у рамках справи Джеффрі Епштейна, торкнулися репутації багатьох світових еліт. Дійшло навіть до норвезької королівської родини: принцеса Метте-Маріт потрапила у скандал через зв'язки з покійним американським злочинцем.
Кронпринцеса Метте-Маріт, дружина кронпринца Гокона, з'явилась у "файлах Епштейна" майже тисячу разів. Там йдеться про їхній тісний зв'язок: листування, спілкування та особисту зустріч. Про це повідомляє Vanitatis.
Метте-Маріт вже прокоментувала скандал та висловила жаль через те, що не перевірила біографію Джеффрі Епштейна ретельніше.
Я глибоко шкодую про це, і це відповідальність, яку я маю взяти на себе. Я виявила недалекоглядність і шкодую, що колись контактувала з Епштейном. Це просто сором,
– казала принцеса, пише Hello!.
Однак ця заява не допомогла принцесі врятувати ситуацію. Кілька благодійних фондів заявили, що припиняють з нею співпрацю, а Червоний Хрест у Норвегії зробив заяву, що це "серйозне питання".
На тлі всіх подій норвезький парламент знову підтримав збереження монархії: 141 член підтримав нинішню систему, а 26 проголосували за встановлення республіки.
Однак громадськість має іншу думку з цього приводу. Згідно з опитуваннями, 44% норвежців не хочуть бачити Метте-Маріт своєю королевою. Все це ставить під питання майбутнє королівської родини Норвегії.
Зазначимо, принцеса Метте-Маріт переживає непростий час і через проблеми зі здоров'ям. Раніше королівський палац казав, що їй може знадобитися пересадка легенів.
Криза у монаршій сім'ї Норвегії: ще одна причина
- На тлі проблем через зв'язки з Епштейном, у королівській родині є ще один неприємний процес – суд над Маріусом Хойбі. Він є сином Метте-Маріт та пасинком спадкоємця престолу Гокона.
- Ще у 2024 році поліція висувала йому звинувачення у нападі на жінку. У 2025 році прокуратура висунула чоловіку понад 30 звинувачень, серед яких зґвалтування.
- Сам Маріус Хойбі відкидає звинувачення у найсерйозніших справах, але визнає провину у порушеннях правил дорожнього руху й деяких інших злочинах. Маріусу Хойбі може агрожувати до 10 років в'язниці.