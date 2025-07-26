Вчиться жити по-новому, – Костянтин Грубич чесно розповів про стан сина після поранення

Син Костянтина Грубича зазнав серйозного поранення на фронті та втратив руку. Ведучий розповів, як почувається Ярослав зараз та зізнався, як сам переживає новий досвід.

Костянтин Грубич опублікував відвертий допис, де висловився про геройство сина та його думки після поранення Ярослава. Про це пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку ведучого.

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Ведучий розповів, що не планував оприлюднювати трагедію. Однак Ярослав вирішив все-таки поділитися цим у своїх соцмережах.

Вчорашній вечір "палав" в інформпросторі новиною про "героя". Мені ніколи було заглиблюватися у резонанс, бо насправді біля сина чимало роботи. Він вчиться жити по-новому. Головне, він цього прагне. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу,

– поділився Грубич.

Ярослав не називає себе героєм. Але його батько підкреслює – те, як він відреагував на поранення, вартує поваги.

"Я ж за чесність, розумієте? Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні вагання совісні, хоча болю й без них вистачає по вінця. Я шукаю секрет неочікуваної слави в іншому. Цей хлопець дивовижно стійко сприйняв удар долі (насправді не долі, а цілком підлої убивчої ворожої зброї). Він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя", – зауважив ведучий.

Костянтин Грубич розповів, що для нього син є героєм у тому, як він повівся після того, як втратив руку. Він не панікував, а шукав побратимів. А зараз згадує, кого з друзів втратив на війні.

Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві й думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але поводився мужньо, не здався. І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати й заклякти від страху на місці? Так міркую я, не експерт у психології стресу. От у цьому він герой. На мій хлопський розум,

– вважає ведучий.



Ярослав Грубич / Фото з фейсбуку Костянтина Грубича

Нагадаємо, 24 липня Ярослав Грубич повідомив, що зазнав серйозного поранення на фронті – втратив руку та на певний час слух. Костянтин Грубич тоді поділився, що найважливіше зараз – лікування та реабілітація.

Як Костянтин Грубич відреагував на поранення сина?

Шоумен розповів про те, як знаючи про поранення сина, він вийшов в ефір та провів свою програму.

В ефірі було важливо не зірватися, бо я тонкосльозий. Неля Шовкопляс запитала перед початком: "Як Ярик?". Я сказав: "Потім". Бо зараз треба видати порцію інформації про йогурти з наповнювачем. У мене вийшло. Потім була істерика в коридорі, яку дехто з колег бачив, але делікатно "не помітив". Я вдячний емпатійним людям за це!

– поділився Грубич.



Костянтин Грубич з сином у лікарні / Фото з фейсбуку Костянтина Грубича

Ведучий міркує про те, чи правильно зробив, коли не відкинув професію через особисте. Зараз Костянтин та його сім'я намагаються розібратися у своїх почуттях і адаптуватися до нового життя.

"Мало кому з батьків доводилося бачити сина, у якого замість красивої богатирської правиці кров просочується через перев'язки. Я не хочу жалю. Я швидше намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання, які не треба бачити нікому", – додав Костянтин Грубич.