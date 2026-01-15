Цієї людини для мене не існує, – Костянтин Ліберов уперше розповів про конфлікт з мамою

Відомий фотограф Костянтин Ліберов розповів про конфлікт з мамою. Вони не спілкуються вже 7 років.

Ліберов пояснив, що сталося між ним та мамою. Пише 24 Канал з посиланням на Threads фотографа.

Теж цікаво Фотографи Костянтин і Влада Ліберови вперше стали батьками

Костянтин Ліберов показав повідомлення від мами, які прийшли посеред ночі. Фотограф зізнався, що вже 7 років не спілкується з нею, адже жінка "методично намагалась зруйнувати" його життя.

Коли я кажу методично намагалась зруйнувати – це не тільки про те, як мене били та принижували в дитинстві. Кого ж не били, правда? А про те, що вона, наприклад, вигадала, що я вкрав у неї 1200 доларів, та розказала це батькам Влади зі словами: "Ховайте гроші, коли він поряд". І це через пів року після нашого одруження,

– розповів Костянтин.

За словами Ліберова, мама подарувала йому на весілля квартиру, проте вона була записана на батька. Подружжя отримувало погрози виселенням, коли Костянтин відмовлявся відкладати всі справи, зокрема роботу, щоб "відвезти маму в спортзал".

Зрештою Костянтин і Влада ухвалили рішення з'їхати з квартири. Вони забрали всі речі, які купили на власні кошти, зокрема телевізор, після чого мама Ліберова написала заяву в поліцію, що син пограбував житло.

Але це насправді дрібниці. Точкою неповернення для мене стало те, що коли ми з Владою потрапили у важку ДТП у 2019 році, де Влада ледь не загинула, – жодного повідомлення підтримки, нічого. Так само, коли Владу поранило на фронті. Тоді я точно зрозумів, що цієї людини для мене не існує,

– наголосив фотограф.

У підсумку Костянтин закликав підписників не боятися викреслювати токсичних людей зі свого життя, навіть коли йдеться про маму. Днями чоловік її заблокував.

Не робив цього раніше, бо ж це мама. І, мабуть, якісь залишки почуттів у мене ще були. Більше немає,

– пояснив Ліберов.

Костянтин і Влада Ліберови стали батьками