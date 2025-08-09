Після звинувачень у насильстві: Jerry Heil та YARMAK видалили кліп, в якому знявся Костя Темляк
- Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.
- Музиканти планують створити новий кліп, в якому українці можуть взяти участь, публікуючи свої відео.
Jerry Heil та YARMAK вранці 8 серпня презентували кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", в якому знявся Костянтин Темляк з дружиною. Ввечері того самого дня актора звинуватили у домашньому насильстві.
Jerry Heil та YARMAK відреагували на гучний скандал навколо актора та військового. Вони вирішили видалили кліп, в якому знявся Темляк. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм зірок.
Музиканти зізналися, що не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок у кліпі. Про звинувачення в його бік вони дізналися після публікації відео.
Будь-яке насильство – це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його… Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйони українців. Які проживають своє кохання на відстані,
– зазначили Jerry Heil та YARMAK.
Артисти поділилися, що коли знімали кліп, надихалися історіями кохання, якими українці ділилися після виходу пісні. Тому після видалення офіційної відеороботи вони виступили з ідеєю створити нову.
"Кліп на "З якого ти поверху неба?" видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення, тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити! Ми змонтуємо кліп про вас! Щоб стати його частиною, публікуйте ваші відео під звук в тікток", – звернулись музиканти до фанів.
Костянтин Темляка звинуватили в насильстві
- Анастасія Соловйова, колишня дівчина Костянтина Темляка, опублікувала допис, у якому назвала актора "тираном, аб'юзером, маніпулятором та нарцисом". За її словами, Темляк підіймав на неї руку, звинувачував у зрадах і руйнував психіку.
- Актор та військовий відреагував. Він підтвердив всі слова Анастасії та її заяви про те, що в нього була залежність від алкоголю й наркотиків. Костянтин Темляк сказав, що готовий нести юридичну та моральну відповідальність.
- Також стало відомо, що актор надсилав відверті фото та повідомлення 15-річній шанувальниці. На той час він був у стосунках з нинішньою дружиною.