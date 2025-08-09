Jerry Heil и YARMAK утром 8 августа презентовали клип на песню "С какого ты этажа неба?", в котором снялся Константин Темляк с женой. Вечером того же дня актера обвинили в домашнем насилии.

Jerry Heil и YARMAK отреагировали на громкий скандал вокруг актера и военного. Они решили удалили клип, в котором снялся Темляк. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм звезд.

Обратите внимание Жена Константина Темляка впервые отреагировала на обвинения актера в насилии

Музыканты признались, что не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок в клипе. О обвинениях в его сторону они узнали после публикации видео.

Любое насилие – это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее... Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев. Которые проживают свою любовь на расстоянии,

– отметили Jerry Heil и YARMAK.

Артисты поделились, что когда снимали клип, вдохновлялись историями любви, которыми украинцы делились после выхода песни. Поэтому после удаления официальной видеоработы они выступили с идеей создать новую.

"Клип на "С какого ты этажа неба?" удален, потому что наша история не об этом. Работа была создана для вас, для тех, кто любит в условиях настоящего, поэтому мы хотим эту песню целиком и полностью вам посвятить! Мы смонтируем клип о вас! Чтобы стать его частью, публикуйте ваши видео под звук в тикток", – обратились музыканты к фанам.

Константин Темляка обвинили в насилии