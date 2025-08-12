На тлі заяви колишньої дівчини актора Костянтина Темляка, яка звинуватила його в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх, суспільство розділилося: одні засуджують дії актора, інші – виправдовують його.

Свою позицію з цього приводу висловила українська журналістка та блогерка Аліна Доротюк. Повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Військовослужбовець і талановитий актор – не завжди означає гарна людина. Виправдовувати насильство лише тому, що вам подобається його гра на сцені чи в кіно, – неправильно. Як і зміщувати акцент на його участь у захисті країни. За це можна і треба дякувати окремо. Але це не має нівелювати його ганебних вчинків,

– написала інфлюенсерка.

Вона наголосила, що відповідальність за насильство або психологічний аб'юз завжди лежить виключно на кривднику. Ні сім'я, ні друзі, ні близьке оточення не винні – якщо, звісно, вони не потурали такій поведінці.

Також Доротюк прокоментувала поширене запитання: "Чому дівчина/жінка мовчала стільки років і тільки зараз про це заговорила? Це точно помста!".

Вона відповіла, що постраждала має право розповісти свою історію тоді, коли вважає за потрібне. І навіть якщо це сприймають як помсту – вона має на неї повне моральне право, адже насильник зламав її психіку та зруйнував життя. Засуджувати жертву – означає толерувати насильство.

Журналістка підкреслила, що жоден суспільний резонанс не може замінити справедливого покарання в правовому полі. Адже, як показує практика, з часом усе забувається, а непокаране зло має властивість повертатися.

Люди змінюються, тільки якщо самі цього хочуть. Але для цього недостатньо просто визнати провину і покаятися – потрібна системна робота зі спеціалістами, лікарями, психотерапевтами. Без глибокої роботи над своїми залежностями й внутрішніми "демонами" результату не буде,

– підсумувала Аліна Доротюк.

Як на звинувачення в домашньому насильстві відреагував Костянтин Темляк?

Актор підтвердив, що завдавав своїй колишній дівчині фізичної шкоди, зловживав алкоголем і наркотиками, та заявив про готовність понести юридичну і моральну відповідальність.

Темляк зазначив, що це був не єдиний випадок токсичних стосунків у його житті, й публічно попросив вибачення у постраждалих та тих, кого зачепила ситуація. За його словами, йому соромно за свою поведінку в минулому, але він вдячний близьким і собі за те, що зміг пройти лікування, позбутися шкідливих звичок і змінитися.