Ксенія Мішина повідомила про шахраїв, які діють від її імені: "У мене немає слів"

Акторка Ксенія Мішина попередила підписників про шахраїв. За словами знаменитості, вони діють від її імені.

В інстаграм-сторіс Мішина повідомила, що її "обличчя використовують в шахрайських цілях", передає Show 24. Аферисти виманюють у людей гроші.

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Друзі, зараз мені тут надсилають повідомлення, що моє обличчя використовують у шахрайських цілях. Як завжди, скиньте гроші, всі ці маніпуляції. Я не знаю, вже роками кожен блогер розповідає вам, що не можна ніколи довіряти незнайомим людям, кидати кудись гроші, вестись на такі маніпуляції, і все одно,

– сказала Ксенія Мішина.

Акторка наголосила, що ніколи не просить гроші у підписників та закликала їх бути уважними.

Ви ж знаєте, я ніколи не прошу у вас грошей, ніколи нічого такого не пропоную. І все одно є люди, які пишуть: "Ксеніє, я тут скинула гроші за вашою рекомендацією, а коли буде дохід? Тут пообіцяли. Олексій пообіцяв". У мене немає слів. Я не займаюся таким. Будь ласка, це все шахрайство,

– підкреслила вона.

Ксенія Мішина застерегла підписників від шахраїв: дивіться відео

В інстаграмі з'явилася нова шахрайська схема

Варто зауважити, що в інстаграмі з'явилася нова шахрайська схема. Невідомий акаунт залишає образливі коментарі під дописами користувачів, а в описі свого закритого профілю вказує посилання.

"Після переходу за таким посиланням користувачів перекидає на фішингову сторінку. У результаті зловмисники отримують повний доступ до їхніх особистих даних: логінів, паролів, номерів телефонів та іншої особистої інформації", – попередили в Центрі протидії дезінформації.