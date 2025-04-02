В инстаграм-сторис Мишина сообщила, что ее "лицо используют в мошеннических целях", передает Show 24. Аферисты выманивают у людей деньги.

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Друзья, сейчас мне здесь присылают сообщения, что мое лицо используют в мошеннических целях. Как всегда, сбросьте деньги, все эти манипуляции. Я не знаю, уже годами каждый блогер рассказывает вам, что нельзя никогда доверять незнакомым людям, бросать куда-то деньги, вестись на такие манипуляции, и все равно,

– сказала Ксения Мишина.

Актриса отметила, что никогда не просит деньги у подписчиков и призвала их быть внимательными.

Вы же знаете, я никогда не прошу у вас денег, никогда ничего такого не предлагаю. И все равно есть люди, которые пишут: "Ксения, я тут скинула деньги по вашей рекомендации, а когда будет доход? Тут пообещали. Алексей пообещал". У меня нет слов. Я не занимаюсь таким. Пожалуйста, это все мошенничество,

– подчеркнула она.

Ксения Мишина предостерегла подписчиков от мошенников: смотрите видео

В инстаграме появилась новая мошенническая схема

Стоит заметить, что в инстаграме появилась новая мошенническая схема. Неизвестный аккаунт оставляет оскорбительные комментарии под сообщениями пользователей, а в описании своего закрытого профиля указывает ссылку.

"После перехода по такой ссылке пользователей перебрасывает на фишинговую страницу. В результате злоумышленники получают полный доступ к их личным данным: логинов, паролей, номеров телефонов и другой личной информации", – предупредили в Центре противодействия дезинформации.