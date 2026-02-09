Блогерка Ксюша Манекен розсекретила стать дитини
- Ксюша Манекен оголосила про вагітність і розсекретила, що у неї буде хлопчик.
- Багато знайомих і підписників привітали Ксюшу та Андрія з майбутнім поповненням.
Днями блогерка Ксюша Манекен оголосила про вагітність. Сьогодні ж вона розсекретила стать дитини.
Про це Манекен повідомила в інстаграмі. Вона опублікувала відео зі своїм чоловіком та собакою.
Не пропустіть Блогер Ігор Пустовіт розсекретив стать третьої дитини
У ролику Ксюша Манекен та її коханий Андрій Дома тримають у руках хлопавки. Вони порахували до трьох, запустили їх і з'явилося конфеті голубого кольору. Так, у подружжя народиться хлопчик.
При зйомці цього відео жодна собака не постраждала. Походу прийдеться йти ще за дівчинкою. А поки будемо любити хлопчика,
– написала блогерка під відео.
У коментарях під дописом Ксюшу та Андрія привітали Анастасія Скальницька, Катерина Остапчук, Єва Коршик, Наталія Татарінцева, Таня Пренткович та інші.
Ми хотіли прожити цей момент без зайвих поглядів, обіймів і слів навіть близьких людей. Лише вдвох. Ой, втрьох. Хоча, вже вчотирьох. Розділяємо з вами цей інтимний момент нашого життя,
– написала Манекен у сториз.
Коли Ксюша Манекен оголосила про вагітність?
6 лютого Ксюша Манекен повідомила, що вагітна. Радісною звісткою вона поділилась у свій день народження. Блогерці виповнилося 33 роки.
Ксюша та Андрій заручилися у квітні 2024 року, а одружилися у вересні. Закохані зіграли весілля просто неба, а наречена була в сукні від дизайнерки Ельвіри Гасанової.
Чоловік блогерки працює у сфері продажу нерухомості.