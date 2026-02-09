Блогерка Ксюша Манекен розсекретила стать дитини

Днями блогерка Ксюша Манекен оголосила про вагітність. Сьогодні ж вона розсекретила стать дитини.

Про це Манекен повідомила в інстаграмі. Вона опублікувала відео зі своїм чоловіком та собакою.

Не пропустіть Блогер Ігор Пустовіт розсекретив стать третьої дитини

У ролику Ксюша Манекен та її коханий Андрій Дома тримають у руках хлопавки. Вони порахували до трьох, запустили їх і з'явилося конфеті голубого кольору. Так, у подружжя народиться хлопчик.

При зйомці цього відео жодна собака не постраждала. Походу прийдеться йти ще за дівчинкою. А поки будемо любити хлопчика,

– написала блогерка під відео.

У коментарях під дописом Ксюшу та Андрія привітали Анастасія Скальницька, Катерина Остапчук, Єва Коршик, Наталія Татарінцева, Таня Пренткович та інші.

Ми хотіли прожити цей момент без зайвих поглядів, обіймів і слів навіть близьких людей. Лише вдвох. Ой, втрьох. Хоча, вже вчотирьох. Розділяємо з вами цей інтимний момент нашого життя,

– написала Манекен у сториз.

Ксюша Манекен вагітна хлопчиком / Скриншот з інстаграму блогерки

Коли Ксюша Манекен оголосила про вагітність?