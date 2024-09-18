Церемонія відбулася у вівторок, 17 вересня. Про заміжжя Ксюша Манекен розповіла у своєму інстаграмі.

До слова Блогерка-мільйонниця Юля Верба стала мамою вперше

Найперше блогерка опублікувала скриншот свідоцтва з Дії, де вказано, що вона вийшла заміж.

Офіційно чоловік і дружина,

– написала Манекен.

Також вона показувала кадри підготовки до весілля, яке пройшло за містом просто неба.

Весільне вбрання для Ксюші Манекен створила дизайнерка Ельвіра Гасанова. Це екстравагантна сукня без бретелей, з пір'ям на спідниці та пухнастим капелюхом на спині замість фати.

Ксюшу до вівтаря провів батько, ця сцена зворушила багатьох гостей. Потім наречені дали обітниці та обмінялися обручками. Раптом на святі пішов дощ, тому блогерка змінила сукню, щоб врятувати пір'я. А вже надалі відбулось святкування.

Весілля Ксюші Манекен: фото

Нагадаємо, Ксюша Манекен заручилась у квітні цього року. Її обранець – Андрій Дома, який працює у сфері продажу будинків.

Чим відома Ксюша Манекен