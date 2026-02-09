Об этом Манекен сообщила в инстаграме. Она опубликовала видео со своим мужем и собакой.
Не пропустите Блогер Игорь Пустовит рассекретил пол третьего ребенка
В ролике Ксюша Манекен и ее любимый Андрей Дома держат в руках хлопушки. Они посчитали до трех, запустили их и появилось конфетти голубого цвета. Так, у супругов родится мальчик.
При съемке этого видео ни одна собака не пострадала. Походу придется идти еще за девочкой. А пока будем любить мальчика,
– написала блогерша под видео.
В комментариях под заметкой Ксюшу и Андрея поздравили Анастасия Скальницкая, Екатерина Остапчук, Ева Коршик, Наталья Татаринцева, Таня Пренткович и другие.
Мы хотели прожить этот момент без лишних взглядов, объятий и слов даже близких людей. Только вдвоем. Ой, втроем. Хотя, уже вчетвером. Разделяем с вами этот интимный момент нашей жизни,
– написала Манекен в сториз.
Ксюша Манекен беременна мальчиком / Скриншот из инстаграма блогерши
Когда Ксюша Манекен объявила о беременности?
6 февраля Ксюша Манекен сообщила, что беременна. Радостной вестью она поделилась в свой день рождения. Блогерше исполнилось 33 года.
Ксюша и Андрей обручились в апреле 2024 года, а поженились в сентябре. Влюбленные сыграли свадьбу под открытым небом, а невеста была в платье от дизайнера Эльвиры Гасановой.
Муж блогерши работает в сфере продажи недвижимости.