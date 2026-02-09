Об этом Манекен сообщила в инстаграме. Она опубликовала видео со своим мужем и собакой.

В ролике Ксюша Манекен и ее любимый Андрей Дома держат в руках хлопушки. Они посчитали до трех, запустили их и появилось конфетти голубого цвета. Так, у супругов родится мальчик.

При съемке этого видео ни одна собака не пострадала. Походу придется идти еще за девочкой. А пока будем любить мальчика,

– написала блогерша под видео.

В комментариях под заметкой Ксюшу и Андрея поздравили Анастасия Скальницкая, Екатерина Остапчук, Ева Коршик, Наталья Татаринцева, Таня Пренткович и другие.

Мы хотели прожить этот момент без лишних взглядов, объятий и слов даже близких людей. Только вдвоем. Ой, втроем. Хотя, уже вчетвером. Разделяем с вами этот интимный момент нашей жизни,

– написала Манекен в сториз.

Ксюша Манекен беременна мальчиком / Скриншот из инстаграма блогерши

Когда Ксюша Манекен объявила о беременности?