6 лютого, 11:29
2
Оновлено - 11:54, 6 лютого

Вже не чайлдфрі, – відома блогерка Ксюша Манекен вагітна первістком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Українська блогерка Ксюша Манекен оголосила про вагітність у свій день народження через інстаграм.
  • Ксюша Манекен, справжнє ім'я якої Оксана Волощук, є популярною блогеркою та власницею бренду одягу.

Українська блогерка Ксюша Манекен, яка має понад 600 тисяч підписників в інстаграмі, оголосила про вагітність.

Про це вона повідомила в свій день народження, опублікувавши відео в інстаграмі. 

Сьогодні мені 33, і здається, що я вже не чайлдфрі,
– написала інфлюенсерка під роликом. 

Колеги Манекен та інші українські зірки привітали її у коментарях під публікацією. Серед них – Даша Квіткова, Анна Трнічер, Інна Мірошниченко, Наталка Денисенко, Таня Парфільєва та багато інших.

Ксюшу Манекен привітали з вагітністю / Скриншоти з інстаграму 

 

Після цього Ксюша виставила інстаграм-сторіс, де зазначила, що раніше не розповідала цю радісну новину, оскільки довгий час її вагітний живіт залишався непомітним.

Ксюша Манекен прокоментувала свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс 

Що відомо про Ксюшу Манекен? 

  • Справжнє ім'я блогерки – Оксана Волощук.
  • Вона народилася в Кременчуку.
  • У 19 років Оксана працювала в ескорт-сфері, а згодом почала кар'єру в моделінгу та фотографії.
  • Сьогодні вона не лише популярна блогерка, а й власниця бренду одягу.
  • У квітні 2024 року Ксюша заручилася з Андрієм Домою, який працює у сфері продажу нерухомості, а вже у вересні того ж року пара зіграла весілля