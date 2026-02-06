Вже не чайлдфрі, – відома блогерка Ксюша Манекен вагітна первістком
- Українська блогерка Ксюша Манекен оголосила про вагітність у свій день народження через інстаграм.
- Ксюша Манекен, справжнє ім'я якої Оксана Волощук, є популярною блогеркою та власницею бренду одягу.
Українська блогерка Ксюша Манекен, яка має понад 600 тисяч підписників в інстаграмі, оголосила про вагітність.
Про це вона повідомила в свій день народження, опублікувавши відео в інстаграмі.
Сьогодні мені 33, і здається, що я вже не чайлдфрі,
– написала інфлюенсерка під роликом.
Колеги Манекен та інші українські зірки привітали її у коментарях під публікацією. Серед них – Даша Квіткова, Анна Трнічер, Інна Мірошниченко, Наталка Денисенко, Таня Парфільєва та багато інших.
Після цього Ксюша виставила інстаграм-сторіс, де зазначила, що раніше не розповідала цю радісну новину, оскільки довгий час її вагітний живіт залишався непомітним.
Що відомо про Ксюшу Манекен?
- Справжнє ім'я блогерки – Оксана Волощук.
- Вона народилася в Кременчуку.
- У 19 років Оксана працювала в ескорт-сфері, а згодом почала кар'єру в моделінгу та фотографії.
- Сьогодні вона не лише популярна блогерка, а й власниця бренду одягу.
- У квітні 2024 року Ксюша заручилася з Андрієм Домою, який працює у сфері продажу нерухомості, а вже у вересні того ж року пара зіграла весілля.