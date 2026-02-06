Вже не чайлдфрі, – відома блогерка Ксюша Манекен вагітна первістком

Українська блогерка Ксюша Манекен, яка має понад 600 тисяч підписників в інстаграмі, оголосила про вагітність.

Про це вона повідомила в свій день народження, опублікувавши відео в інстаграмі.

Сьогодні мені 33, і здається, що я вже не чайлдфрі,

– написала інфлюенсерка під роликом.

Колеги Манекен та інші українські зірки привітали її у коментарях під публікацією. Серед них – Даша Квіткова, Анна Трнічер, Інна Мірошниченко, Наталка Денисенко, Таня Парфільєва та багато інших.

Ксюшу Манекен привітали з вагітністю / Скриншоти з інстаграму

Після цього Ксюша виставила інстаграм-сторіс, де зазначила, що раніше не розповідала цю радісну новину, оскільки довгий час її вагітний живіт залишався непомітним.

Ксюша Манекен прокоментувала свою вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Ксюшу Манекен?