Гурт "Курган і Agregat" вразив сумою, яку зібрав для війська на концерті у Палаці спорту

31 травня гурт "Курган і Agregat" виступив у Палаці спорту в Києві, презентувавши альбом "Поле каніфолі". Весь прибуток з концерту піде на допомогу Силам Оборони України.

Учасники колективу розсекретили суму, яку вдалося зібрати. Пише Show 24 з посиланням на їхні інстаграм-сторінки.

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Гурт "Курган і Agregat" подякував Силам Оборони України, адже завдяки їм відбувся концерт у Палаці спорту. На допомогу війську вдалося зібрати 9 139 344 гривень: 4 562 600 гривень – це гроші з продажу квитків, а решта – з аукціонів та донати від слухачів.

Колектив подякував усім, хто допоміг організувати концерт у Палаці спорту.

І найбільша подяка нашим захисникам і захисницям, бо без них х*й хто мав би можливість збирати Палац спорту в столиці! Співаки та співачки, цінуйте це та віддячуйте їм за таку можливість не тільки словами,

– йдеться в дописі "Курган і Agregat".

Великий тур Україною гурту "Курган і Agregat"

Зазначимо, що зараз гурт "Курган і Agregat" виступає в різних містах України з презентацією альбому "Поле каніфолі". 50% з прибутку, а також гроші з аукціонів підуть на допомогу Силам оборони України.

Раніше гурту "Курган і Agregat" заборонили проводити концерти в Івано-Франківську та Вінниці. Локації, де мав виступати колектив, повідомили про скасування через нецензурну лексику в піснях.

Згодом концерти "Курган і Agregat" перенесли на інші локації. В Івано-Франківську, зокрема, артисти виступлять 13 червня у "Промприладі", а не в палаці Потоцьких, як було заплановано раніше.