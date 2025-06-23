"Карма": Безугла оскандалилась заявою про Тополю, чию квартиру зруйнували окупанти

Під час нічного російського обстрілу Києва постраждала квартира лідера гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі. Музикант повідомив, що всередині все розтрощене, залишились лише стіни, але й вони частково зруйновані.

На інцидент у своєму фейсбуці відреагувала скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла, інформує Show 24. Вона відзначалась черговою недоречною заявою, тому знову нарвалася на критику у мережі.

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Мар'яна Безугла поширила допис Тараса Тополя у фейсбуці, де музикант розповів, що росіяни зруйнували його квартиру та показав наслідки. Вона відзначилась ще одною заявою про "карму".

Народна депутатка звинуватила лідера гурту АНТИТІЛА в тому, що він "мобілізувався для картинки" та випустив пісню "Фортеця Бахмут" на замовлення, коли в місті "ігнорували фортифікації, здоровий глузд".

А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба – справжня війна. Справжній російський "Шахед", ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP з фейковою службою. "Карма",

– написала Мар'яна Безугла.

Мар'яна Безугла про зруйновану квартиру Тараса Тополі / Скриншот з фейсбуку

Тополя наразі не відреагував на висловлювання Безуглої.

У мережі розкритикували Мар'яну Безуглу

Користувачів у мережі обурила заява Мар'яни Безуглої про зруйновану квартиру Тараса Тополі.

"Нуль днів, коли Безугла не виригнула свою маячню про карму. Коли карма вже і до неї добереться?"

"Мар'яна Безугла знову пробила дно. Цинічна та аморальна типу патріотка, яка переживає за хлопців із ЗСУ. Позорище".

"А коли пані Мар'яна Безугла почне казати, що українці самі винні, що Росія на нас напала, бо карма?"

"Безугла зранку знову пробила дно, кончена д*ра".

"Людям розносить квартиру балістикою. Народний депутат Безугла: "це карма". Бездушна".

"Тополі розбило квартиру. Безугла вже написала, що то карма. Я пояснюю собі це тільки тим, що вона психічно хвора людина. Людина, яка пише не тільки таку нелюдяність у вигляді постів в соцмережах – вона пише ще й закони".

Мар'яну Безуглу розкритикували у мережі / Скриншоти з Threads

Зазначимо, раніше Мар'яна Безугла назвала загибель Дмитра Ісаєнка "кармою", зазначивши, що він нібито "косив від армії", навчаючись на магістратурі в університеті Драгоманова.