"Карма": Безугла оскандалилась заявою про Тополю, чию квартиру зруйнували окупанти
- Квартира лідера гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі постраждала від російського обстрілу Києва.
- Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала інцидент у соцмережах, назвавши його "кармою".
Під час нічного російського обстрілу Києва постраждала квартира лідера гурту АНТИТІЛА Тараса Тополі. Музикант повідомив, що всередині все розтрощене, залишились лише стіни, але й вони частково зруйновані.
На інцидент у своєму фейсбуці відреагувала скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла, інформує Show 24. Вона відзначалась черговою недоречною заявою, тому знову нарвалася на критику у мережі.
Дивіться також Олена Тополя показала перші хвилини після атаки на Київ, внаслідок якої зруйнована її квартира
Мар'яна Безугла поширила допис Тараса Тополя у фейсбуці, де музикант розповів, що росіяни зруйнували його квартиру та показав наслідки. Вона відзначилась ще одною заявою про "карму".
Народна депутатка звинуватила лідера гурту АНТИТІЛА в тому, що він "мобілізувався для картинки" та випустив пісню "Фортеця Бахмут" на замовлення, коли в місті "ігнорували фортифікації, здоровий глузд".
А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба – справжня війна. Справжній російський "Шахед", ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP з фейковою службою. "Карма",
– написала Мар'яна Безугла.
Тополя наразі не відреагував на висловлювання Безуглої.
У мережі розкритикували Мар'яну Безуглу
Користувачів у мережі обурила заява Мар'яни Безуглої про зруйновану квартиру Тараса Тополі.
- "Нуль днів, коли Безугла не виригнула свою маячню про карму. Коли карма вже і до неї добереться?"
- "Мар'яна Безугла знову пробила дно. Цинічна та аморальна типу патріотка, яка переживає за хлопців із ЗСУ. Позорище".
- "А коли пані Мар'яна Безугла почне казати, що українці самі винні, що Росія на нас напала, бо карма?"
- "Безугла зранку знову пробила дно, кончена д*ра".
- "Людям розносить квартиру балістикою. Народний депутат Безугла: "це карма". Бездушна".
- "Тополі розбило квартиру. Безугла вже написала, що то карма. Я пояснюю собі це тільки тим, що вона психічно хвора людина. Людина, яка пише не тільки таку нелюдяність у вигляді постів в соцмережах – вона пише ще й закони".
Мар'яну Безуглу розкритикували у мережі / Скриншоти з Threads
Зазначимо, раніше Мар'яна Безугла назвала загибель Дмитра Ісаєнка "кармою", зазначивши, що він нібито "косив від армії", навчаючись на магістратурі в університеті Драгоманова.