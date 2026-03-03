Квентіна Тарантіно "поховали" в Ізраїлі: представник режисера вийшов на зв'язок
- Квентін Тарантіно не загинув в Ізраїлі, як повідомлялося в фейковій новині у соцмережах.
- Інформацію спростував представник режисера.
Після загострення подій на Близькому Сході у соцмережах з'явилось безліч чуток і неправдивої інформації. Одна з таких пліток стосувалась культового режисера Квентіна Тарантіно.
У соцмережі Х один з користувачів опублікував новину про те, що Квентін Тарантіно начебто загинув внаслідок ракетного обстрілу в Ізраїлі, пославшись на Deadline. Однак це виявилося фейком, пише The Daily Mail.
Видання звернулось до представника режисера та переможця Оскара. Офіційно підтверджено: Квентін Тарантіно насправді не загинув в Ізраїлі. У Deadline також спростували чутки про смерть режисера.
Фейкова новина зібрала понад 1500 вподобань та швидко поширилась мережею. Через це варто вкотре наголосити на перевірці чутливої інформації в соцмережах.
Зазначимо, Квентін Тарантіно справді останні 4 роки проживає у Тель-Авіві разом зі своєю дружиною та двома дітьми. В одному з інтерв'ю він називав це місто "зменшеною версією Лос-Анджелеса".
Що сталось на Близькому Сході?
- Зранку 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють". Її метою було знищити іранські ядерні об'єкти, ракетні сховища й пускові установки, а також ліквідувати ключових фігур іранського режиму.
- У результаті ескалації Іран почав атакувати у відповідь та випустив безпілотники й ракети у бік Ізраїлю, а також на військові бази США і їхніх союзників в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні, Катарі та Саудівській Аравії.
- В Ізраїлі повідомили про загибель 9 людей, ще 28 зазнали поранень після удару по синагозі в місті Бейт-Шемеш. Ще 11 людей вважаються зниклими безвісти. Трамп тим часом заявив, що майже все озброєння Ірану вже знищено.