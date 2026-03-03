Квентіна Тарантіно "поховали" в Ізраїлі: представник режисера вийшов на зв'язок

Після загострення подій на Близькому Сході у соцмережах з'явилось безліч чуток і неправдивої інформації. Одна з таких пліток стосувалась культового режисера Квентіна Тарантіно.

У соцмережі Х один з користувачів опублікував новину про те, що Квентін Тарантіно начебто загинув внаслідок ракетного обстрілу в Ізраїлі, пославшись на Deadline. Однак це виявилося фейком, пише The Daily Mail.

Видання звернулось до представника режисера та переможця Оскара. Офіційно підтверджено: Квентін Тарантіно насправді не загинув в Ізраїлі. У Deadline також спростували чутки про смерть режисера.

Фейкова новина зібрала понад 1500 вподобань та швидко поширилась мережею. Через це варто вкотре наголосити на перевірці чутливої інформації в соцмережах.

Зазначимо, Квентін Тарантіно справді останні 4 роки проживає у Тель-Авіві разом зі своєю дружиною та двома дітьми. В одному з інтерв'ю він називав це місто "зменшеною версією Лос-Анджелеса".

Що сталось на Близькому Сході?