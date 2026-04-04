Унікальна біографія Квітки Цісик – співачки, яка підкорила світ

Квітка Цісик – українка із галицьким корінням, яка народилася і все життя прожила у США. Її голосом захоплювався весь американський шоубізнес, а зірки світового масштабу бажали з нею працювати.

Однак в Україні популярність до Квітки прийшла після її смерті. На жаль, так часто буває, коли справжній талант починають цінувати тоді, коли людини вже немає на світі. Батьки співачки – Володимир та Іванна Цісики емігрували до США після Другої світової війни. Легендарна співачка, відома нам під іменем Квітка, це скорочена форма від імені Квітослава. Однак при народженні Цісик отримала подвійне ім'я – Квітослава Орися. Однак у США її знали під псевдонімом Kasey. У дитинстві артистка була пластункою – їздила у табори в гори, де вивчала українські пісні, звичаї і обряди. 24 Канал розповість усі деталі її життя, щоб пам'ять про видатну співачку жила ще багато років.

Читайте також Не тільки Клопотенко: учасники "МастерШефу", яких обожнювали глядачі

Як Квітка Цісик стала популярною?

Ще з дитинства вона разом із сестрою Марією займались музикою. Цікаво, що остання стала видатною піаністкою і була директоркою консерваторії у Сан-Франциско.

Квітослава спершу грала на скрипці, опановувала сценічне мистецтво у балетній школі, а також співала у хорі. Згодом навчалась у BinghamtonUniversity, потім здобувала освіту у Нью-Йоркській консерваторії, а ще пізніше отримала стипендію для навчання у бельгійському Генті.

Квітка Цісик у юності / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Цісик мала колоратурне сопрано. Прихильники у її голосі іноді вгадували звучання скрипки. Вона з легкістю експериментувала зі стилями – від джазу до класики. І мала неабиякий успіх як у виконанні "попсових" пісень, так і в оперному співі. Крім того, Квітка Цісик володіла технікою, поширеною у карпатських селах – "білим голосом".

Спершу співачка шукала свій стиль у клубах, а експерименти привели її до виступів на одній сцені разом із Вітні Х'юстон та Майклом Джексоном.

Коли помер батько, виконавиця була у пошуках заробітку. Одного разу її помітили продюсери і Квітка стала однією з найвідоміших і найдорожчих виконавиць джинглів до рекламних роликів.



Квітка Цісик / Фото з мережі

Її голос звучав у рекламних компаніях Coca-Cola, American Airlines, McDonald's. Протягом 16 років вона була офіційним голосом "Форд Моторз". Джингл Have you driven a Ford lately, що співачка записала для FordMotorCompany, прослухали понад 22 мільярди разів. Деякі американці і досі пам'ятають цей вірусний трек.

А чи знали ви, що у 1978 році пісня "Ти осяюєш моє життя", яку виконала артистка до однойменного фільму, отримала Оскар і "Золотий глобус". Тоді ж Цісик себе спробувала як акторка. У кінострічці вона зіграла роль подруги головної героїні. Втім, через конфлікт з режисером фільму її прізвище вирізали із титрів.

Квітка Цісик й Україна

За кордоном вона за власні кошти видала два україномовні альбоми, які містили пісні Володимира Івасюка та інших композиторів – "Квітка" (1980) та "Два кольори" (1989). На це вона витратила близько 200 тисяч доларів. У 1990 році обидві платівки номінували на Ґреммі у категорії "Сучасний фольк".

Для їхнього запису вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка, акомпанувала Квітці її рідна сестра Марія, а правильну українську вимову ставила мама. До України вони потрапляли здебільшого контрабандою, люди перезаписували пісні і передавали один одному. Адже в радянський час роботи Цісик потрапляли під заборону.

Ще ніхто і ніде так не заспівав пісні мого друга Володимира Івасюка, як це зробила Квітка,

– так про Квітку сказав Назарій Яремчук.

До нас дійшло лиш одне інтерв'ю за участю Квітки. Його вона дала керівнику музичного ансамблю "Червона рута" Олександру Горностаю у 1992 році під час візиту до США.

За своє життя виконавиця лишодин раз була в Україні. Ба більше, ця поїздка була нібито таємною. Особисте життя Цісик мала двох чоловіків-американців. Обидва – музиканти, обидва працювали над її українськими піснями. Відомо й те, що Квітка народила сина Еда-Володимира, який сьогодні також займається музикою.

Квітка Цісик із першим чоловіком та сином Едом-Володимиром / Фото з мережі Квітка Цісик із сином / Фото KMCrecords, Cisykfamilyarchive

Чому померла Квітка Цісик?

У 1992 році лікарі поставили Квітці страшний діагноз – рак молочної залози. За їхніми прогнозами, вона мала прожити ще декілька місяців, однак співачка боролась ще 7 років й не дожила всього п'ять днів до свого 45-річчя. Від цієї ж недуги померли її мати та сестра.