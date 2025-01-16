Відомий письменник заступився за Кадочникову, яка відмовилась виступати українською на сцені
- Народна артистка України Лариса Кадочникова відмовилася перейти на українську мову, що викликало обговорення в соцмережах.
- Після цього письменник Василь Сторчак розкритикував агресивність у мовних питаннях, наголошуючи на токсичності подібних конфліктів.
Народна артистка України Лариса Кадочникова, відома за роллю Марічки у фільмі "Тіні забутих предків", відмовилася перейти на українську мову після відповідного прохання. Цей інцидент викликав жваве обговорення в соціальних мережах. Зокрема, свою думку висловив письменник Василь Сторчак.
Він вважає, що "не можна бути настільки агресивними до тих, хто не відповідає критеріям мови, армії, віри", а українськість, на його думку, стала "задушливо токсичною". Повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Василя Сторчака.
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Письменник висловив занепокоєння щодо регулярних конфліктів у суспільстві, які виникають приблизно раз на два тижні. "Чим більше говорять про єдність – тим її менше", – зазначив Сторчак, наводячи приклади подібних суперечок навколо Булгакова, російськомовних книг у бібліотеках та інших культурних питань.
На думку чоловіка, такі конфлікти не є випадковими, а можуть бути результатом цілеспрямованих маніпуляцій, відтак він застерігає, що постійні суперечки можуть мати довгострокові негативні наслідки для українського суспільства.
Мені дійсно страшно від українського суспільства все більше й більше. Я не розумію, як від того, що було в перші пів року повномасштабного вторгнення так різко можна здеградувати. Здогадуюся, але від цього ще більш страшно,
– зазначив письменник.
Василь Сторчак також висловив стурбованість тим, що українці стали "зліші, травмовані, закритіші" і закликав повернутися до принципів терпимості та поваги до різних думок.
Що відомо про інцидент з Ларисою Кадочниковою
- Народна артистка України відмовилася переходити на українську мову під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова.
- НСКУ виступила на захист акторки, закликаючи до виваженого ставлення: "Не варто зараховувати до "ворогів" тих представників старшого покоління українських кіноматографістів, які продовжують спілкуватися переважно російською. Хоча б тому, що незрідка їхній внесок у нашу культуру є непроминущим і справді фундаментальним".
- Пізніше сама Лариса Кадочникова прокоментувала ситуацію, пояснивши, що під час церемонії розгубилася. Вона наголосила, що з початком повномасштабного вторгнення Росії перейшла на українську мову у своїх сценічних виступах та працює над тим, щоб використовувати державну мову і в повсякденному спілкуванні.