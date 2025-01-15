Зірка фільму "Тіней забутих предків" зізналась, що спогади про Сергія Параджанова та фільм змусили її розгубитися. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Лариса Кадочникова пояснила, що у побуті не спілкувалася українською мовою раніше. Однак Україна залишається її рідним домом попри все.
Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь,
– зауважила акторка.
Кадочникова додала, що перейшла на українську мову на сцені, а тепер намагається спілкуватися нею і в повсякденному житті.
Деталі скандалу
- Під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова Лариса Кадочнікова говорила російською. На прохання перейти на українську мову вона відреагувала відмовою.
- "Ви вибачте, але я маю право говорити хоч англійською мовою. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України. Я нікуди не виїжджала, я тут і я граю в театрі вистави українською мовою", – сказала акторка.
- Така заява викликала гостру реакцію в суспільстві. У відповідь Національна спілка кінематографістів України підтримала акторку, зазначивши значний внесок в українське кіно Лариси Кадочникової.