Зірка фільму "Тіней забутих предків" зізналась, що спогади про Сергія Параджанова та фільм змусили її розгубитися. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Лариса Кадочникова пояснила, що у побуті не спілкувалася українською мовою раніше. Однак Україна залишається її рідним домом попри все.

Я розгубилася… Так, у побуті та майже все своє життя я спілкувалася і виступала російською. Повномасштабне вторгнення змінило мене, мій рідний Театр Лесі Українки, моїх шанувальників, всю нашу країну. Україна – мій дім, і нікуди я не збираюсь,

– зауважила акторка.

Кадочникова додала, що перейшла на українську мову на сцені, а тепер намагається спілкуватися нею і в повсякденному житті.

Деталі скандалу