Звезда фильма "Теней забытых предков" призналась, что воспоминания о Сергее Параджанове и фильм заставили ее растеряться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Кадочникова выступила на русском на премии Параджанова: в союзе кинематографистов отреагировали

Лариса Кадочникова объяснила, что в быту не общалась на украинском языке раньше. Однако Украина остается ее родным домом несмотря на все.

Я растерялась... Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной Театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Украина – мой дом, и никуда я не собираюсь,

– отметила актриса.

Кадочникова добавила, что перешла на украинский язык на сцене, а теперь пытается общаться на нем и в повседневной жизни.

Детали скандала