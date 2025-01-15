Звезда фильма "Теней забытых предков" призналась, что воспоминания о Сергее Параджанове и фильм заставили ее растеряться. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Лариса Кадочникова объяснила, что в быту не общалась на украинском языке раньше. Однако Украина остается ее родным домом несмотря на все.
Я растерялась... Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной Театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Украина – мой дом, и никуда я не собираюсь,
– отметила актриса.
Кадочникова добавила, что перешла на украинский язык на сцене, а теперь пытается общаться на нем и в повседневной жизни.
Детали скандала
- Во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова Лариса Кадочникова говорила на русском. На просьбу перейти на украинский язык она отреагировала отказом.
- "Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Пожалуйста, уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не выезжала, я здесь и я играю в театре спектакли на украинском языке", – сказала актриса.
- Такое заявление вызвало острую реакцию в обществе. В ответ Национальный союз кинематографистов Украины поддержал актрису, отметив значительный вклад в украинское кино Ларисы Кадочниковой.