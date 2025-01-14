Народная артистка Украины выступала в Красном зале Дома кино на русском, а на замечания не отреагировала. После этого некоторые из присутствующих начали аплодировать, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук НСКУ.

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Со сцены Лариса Кадочникова заявила, что играет спектакли в театре на украинском, но имеет право говорить на любом языке. Такие слова актрисы вызвала возмущение у украинцев, в сети поднялся большой резонанс.

Конечно, хотелось бы, чтобы легендарная исполнительница роли Марички в "Тенях забытых предков" говорила на украинском не только в пространстве фильма, но и во времени современной Украины, которая противостоит нашествию рашистской орды. Нашествию, которое привело к полной дискредитации всех компонентов "русского мира" в глазах и душах украинцев. Поэтому понятно раздражающее восприятие уже самого звучания русской лингвы,

– говорится в заявлении Национального союза кинематографистов Украины.

По словам союза, у них и в стенах Дома кино звучание русского языка "сведено к минимуму". Ведь, как отметили в организации, Россия годами пытается уничтожить Украину, наш язык, культуру и ментальность.

Вместе с тем будем осмотрительными. Не стоит причислять к "врагам" тех представителей старшего поколения украинских кинематографистов, которые продолжают общаться преимущественно на русском. Хотя бы потому, что нередко их вклад в нашу культуру является непроходящим и действительно фундаментальным,

– отметили в НСКУ.

Там добавили, что роли, которые сыграла Лариса Кадочникова, "навсегда останутся в истории украинского кино".

"Ее выступления на русском отнюдь не является вызовом или умышленной провокацией, как кажется некоторым. Художница, которая столько сделала для нашего кино, имеет право на уважение и прощение за определенные атавизмы, языковую архаику. На весах истории преобладает сделанное для культуры, давайте исходить именно из этого простого основания", – говорится в заметке.