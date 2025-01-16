Известный писатель вступился за Кадочникову, которая отказалась выступать на украинском на сцене

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, известная по роли Марички в фильме "Тени забытых предков", отказалась перейти на украинский язык после соответствующей просьбы. Этот инцидент вызвал оживленное обсуждение в социальных сетях. В частности, свое мнение высказал писатель Василий Сторчак.

Он считает, что "нельзя быть настолько агрессивными к тем, кто не соответствует критериям языка, армии, веры", а украинскость, по его мнению, стала "удушающе токсичной". Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Василия Сторчака.

Вас также может заинтересовать Напоминает клетку людоедов, – Ксения Мишина откровенно высказалась о своем увольнении с ТЕТ

Писатель выразил обеспокоенность по поводу регулярных конфликтов в обществе, которые возникают примерно раз в две недели. "Чем больше говорят о единстве – тем его меньше", – отметил Сторчак, приводя примеры подобных споров вокруг Булгакова, русскоязычных книг в библиотеках и других культурных вопросов.

По мнению мужчины, такие конфликты не являются случайными, а могут быть результатом целенаправленных манипуляций, поэтому он предостерегает, что постоянные споры могут иметь долгосрочные негативные последствия для украинского общества.

Мне действительно страшно от украинского общества все больше и больше. Я не понимаю, как от того, что было в первые полгода полномасштабного вторжения так резко можно деградировать. Догадываюсь, но от этого еще более страшно,

– отметил писатель.

Василий Сторчак также выразил обеспокоенность тем, что украинцы стали "злее, травмированные, закрытые" и призвал вернуться к принципам терпимости и уважения к различным мнениям.

Что известно об инциденте с Ларисой Кадочниковой