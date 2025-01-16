Он считает, что "нельзя быть настолько агрессивными к тем, кто не соответствует критериям языка, армии, веры", а украинскость, по его мнению, стала "удушающе токсичной". Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Василия Сторчака.
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Писатель выразил обеспокоенность по поводу регулярных конфликтов в обществе, которые возникают примерно раз в две недели. "Чем больше говорят о единстве – тем его меньше", – отметил Сторчак, приводя примеры подобных споров вокруг Булгакова, русскоязычных книг в библиотеках и других культурных вопросов.
По мнению мужчины, такие конфликты не являются случайными, а могут быть результатом целенаправленных манипуляций, поэтому он предостерегает, что постоянные споры могут иметь долгосрочные негативные последствия для украинского общества.
Мне действительно страшно от украинского общества все больше и больше. Я не понимаю, как от того, что было в первые полгода полномасштабного вторжения так резко можно деградировать. Догадываюсь, но от этого еще более страшно,
– отметил писатель.
Василий Сторчак также выразил обеспокоенность тем, что украинцы стали "злее, травмированные, закрытые" и призвал вернуться к принципам терпимости и уважения к различным мнениям.
Что известно об инциденте с Ларисой Кадочниковой
- Народная артистка Украины отказалась переходить на украинский язык во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова.
- НСКУ выступил в защиту актрисы, призывая к взвешенному отношению: "Не стоит причислять к "врагам" тех представителей старшего поколения украинских кинематографистов, которые продолжают общаться преимущественно на русском. Хотя бы потому, что нередко их вклад в нашу культуру является непроходящим и действительно фундаментальным".
- Позже сама Лариса Кадочникова прокомментировала ситуацию, объяснив, что во время церемонии растерялась. Она отметила, что с началом полномасштабного вторжения России перешла на украинский язык в своих сценических выступлениях и работает над тем, чтобы использовать государственный язык и в повседневном общении.