Кадочникова виступила російською на премії Параджанова: у спілці кінематографістів відреагували

Національна спілка кінематографістів України відреагував на скандал з зіркою "Тіней забутих предків" Ларисою Кадочниковою. Річ у тім, що на премії імені Сергія Параджанова акторка відмовилася переходити на українську мову.

Народна артистка України виступала у Червоній залі Будинку кіно російською, а на зауваження не відреагувала. Після цього дехто із присутніх почав аплодувати, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук НСКУ.

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Зі сцени Лариса Кадочникова заявила, що грає вистави у театрі українською, але має право говорити будь-якою мовою. Такі слова акторки викликала обурення в українців, у мережі здійнявся великий резонанс.

Звісно, хотілося б, щоб легендарна виконавиця ролі Марічки у "Тінях забутих предків" говорила українською не тільки у просторі фільму, а й у часопросторі сучасної України, яка протистоїть навалі рашистської орди. Навалі, яка призвела до повної дискредитації усіх компонентів "русского міра" в очах і душах українців. Відтак зрозумілим є дражливе сприйняття вже самого звучання російської лінгви,

– йдеться у заяві Національної спілки кінематографістів України.

За словами спілки, у них та у стінах Будинку кіно звучання російської мови "зведено до мінімуму". Адже, як наголосили в організації, Росія роками намагається знищити Україну, нашу мову, культуру та ментальність.

Разом з тим будьмо обачливими. Не варто зараховувати до "ворогів" тих представників старшого покоління українських кіноматографістів, які продовжують спілкуватися переважно російською. Хоча б тому, що незрідка їхній внесок у нашу культуру є непроминущим і справді фундаментальним,

– зазначили у НСКУ.

Там додали, що ролі, які зіграла Лариса Кадочникова, "назавжди лишаться в історії українського кіно".

"Її виступи російською аж ніяк не є викликом чи зумисною провокацією, як видається декому. Мисткиня, яка стільки зробила для нашого кіно, має право на повагу і прощення за певні атавізми, мовну архаїку. На терезах історії переважає зроблене для культури, давайте виходити саме з цього простого засновку", – йдеться у дописі.