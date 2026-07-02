Був дуже потужний вибух: квартира співака LAUD постраждала через російський обстріл столиці

Після масованого російського обстрілу Києва 2 липня співак LAUD повідомив, що вибухова хвиля пошкодила його квартиру. Артист також показав кадри з понівеченого житла.

Публікацію артист поширив на своїй сторінці в інстаграмі та залишив важливе нагадування для шанувальників.

Важливо Смерть була миттєвою: трагічно загинув народний артист України Микола Янченко

У квартирі LAUD вилетіли вікна, однак ці пошкодження виявилися незначними порівняно з будинком навпроти, який постраждав значно сильніше.

Це був дуже сильний і потужний вибух. Головне що цілі,

– написав співак.

Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускатися в укриття.

Ніколи не знаєш, де може прилетіти. Небезпека під час тривоги можлива всюди,

– підкреслив він.

Крім того, співак висловив співчуття рідним і близьким загиблих та побажала якнайшвидшого одужання всім постраждалим.

Раніше ми писали про те, що мама ведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час російської атаки на Київ.