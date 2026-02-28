Вона не знала, що я співак, – LAUD вперше розповів історію знайомства з коханою

Увага до українського співака LAUD побільшала після Нацвідбору на Євробачення-2026. Але насправді серце артиста вже тривалий час зайнято. Майже рік він живе з дівчиною – власницею бренду одягу Діаною Томнюк.

Артист не приховує стосунки й публікує фото з коханою у своїх соціальних мережах. Але вперше вони з'явилися разом у ютуб-проєкті Педанів "Кажуть! Брешуть?".

LAUD та Діана поділилися ексклюзивними деталями особистого життя. Пара вперше розповіла свою історію кохання.

Коли ми з Діаною познайомились, то вона взагалі не знала, що LAUD – це співак. Ми познайомились у кафе влітку, коли Діана повернулася з Лондона. Вона жила там деякий час, коли почалося повномасштабне вторгнення, і, в принципі, не сильно цікавилася українською музикою,

– пригадував артист.

Влад одразу помітив Діану, але перший крок все одно зробила дівчина. Одного разу вони зустрічались з компанією – у пари був спільний знайомий.

"В один момент вийшло так, що вся компанія пішла, а ми з Владом залишилися за одним столом. Я сиджу і відчуваю якусь незручність, бо ми просто мовчимо. Влад, здається, почав їсти бургер. І тоді я кажу: "Я знаю, що ви артист". Просто згадала, що до цього моя подружка сказала: "Та ми вашу пісню всю дорогу з Одеси слухали", – розповіла Діана.



LAUD з коханою / Фото пресслужби

Так у них зав'язалась розмова. Яка, здається, була коханням з першого погляду. LAUD зізнався: коли Діана запитала про його справжнє ім'я, він забув, як його звуть.

Чомусь розгубився або подумав, що треба якось по-крутому відповісти. Симпатія була одразу. Я відчув Діанину енергію – таку позитивну, дуже чесну, приємну, і мені одразу це сподобалось,

– з усмішкою каже LAUD.

Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну LAUD вперше розповів про рідкісну вроджену особливість – синдром Поланда. Через це в нього відсутній один грудний м'яз.

LAUD на Нацвідборі на Євробачення